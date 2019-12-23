除夕去香港可參與大抽獎！禮品超2萬份　頭獎「全球任一目的地」4套機票

▲香港旅發局發放逾兩萬份除夕大禮包。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

馬上就要迎來2020年，香港過去半年以來社會衝突不斷，旅客銳減一半，旅遊發展局基於安全考慮，取消除夕（31日）午夜煙花匯演。不過該局推出大禮包，首次舉行香港境內限定、長達5.5小時的「香港除夕倒數」大抽獎，在港市民及旅客有機會爭奪總值400萬港幣（約新台幣1545萬元）獎品。

據《香港01》報導，為迎接2020年，旅發局首次為全港市民及在港旅客推出「香港除夕倒數」大抽獎。遊客可於除夕（31 日）晚上6時至11時半，於香港任何一個地方，登入旅發局網站內填寫護照號碼。系統只限香港IP位址登入，因此填表人必須在港。

奬品超過兩萬份，一等獎十名、各可得4套來回機票，幸運兒可於2020年內自行揀選前往全球任何一個目的地；二等獎為30部 iPhone 11 Pro Max 256GB 。同時，還可無限次玩遊戲抽獎贏取100港幣（約新台幣386元）超市現金券至中獎即止。

▲頭獎是「全球任一目的地」4套機票。（圖／CFP）

其中，頭獎為國泰航空公司送出來回香港至任何航點的經濟艙機票四套，名額10個。較特別的，每名幸運兒可得的四套機票，其中兩套是供幸運兒及一名親友使用的來回機票，另兩套則供他們邀請親友，由目的地到香港旅遊的來回機票。即是如香港幸運兒有朋友在日本東京，幸運兒可與一人由香港乘國泰航機往東京，再與當地兩位朋友一共四人一同回港，之後親友可用回程機票返回東京。

旅發局表示，除夕夜上11時半將於ViuTV 99台播放「香港除夕倒數」製作特備節目，當中有藝人表演及直播配有煙火效果的加強版「幻彩詠香江」匯演，之後便隨即公佈「香港除夕倒數」大抽獎的頭獎得主。有關節目並於旅發局網站及不同媒體的網站內公布，而其他獎品的抽獎結果將於1月1日凌晨2時後在活動網站内公佈。

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