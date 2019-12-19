帶女業務出國玩！人夫印喜帖辦海外婚禮... 正宮抓包氣炸：新娘不是我

▲女藥師的丈夫在離婚訴訟期間，與小三多次出遊甚至要舉辦海外婚禮。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／新北報導

胡姓男子與賴姓藥師訴請離婚期間，竟假藉工作考察，與廖姓業務多次出國遊玩，還印好喜帖、規劃舉辦沖繩海外婚禮，而新娘正是廖女！賴女認為配偶權遭侵害提告求償100萬元，新北地院審理，判廖女10萬元。全案可上訴。

判決指出，賴女與胡男是在2017年8月2日訴請離婚，隔年的7月8日調解成立後離婚，然而訴訟期間，胡男卻與廖女有外遇關係，以工作為由多次到國外遊玩，甚至要在沖繩辦海外婚禮，讓她氣得直接向廖女求償100萬元。

廖女辯稱與胡男單純是朋友關係，不知道對方已婚，出國遊玩也是跟一大群人出遊，主要考察的工作內容是自己打算創業，開一間海外婚禮顧問公司，為的是了解海外婚禮流程，胡男只是被借名印製在喜帖上，2人並非真的要結婚。

法官認為廖女與胡男的行為已經超越一般社交行為，無論是否有單獨出遊或者是2人要結婚，此舉都已造成賴女精神上有傷害，新北地院審結，賴女已與胡男達成和解，判廖女賠償10萬元。全案可上訴。



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