雇主全裸求看護「摸鳥」並嘟嘴暗示「試試看」　她照做月底加薪了…多100元

▲雇主假藉刮痧，要求看護幫他按摩下體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

阿華（化名）假藉刮痧名義，脫光上衣要求印尼籍女看護小安（化名）幫他按摩下體，還嘟嘴暗示「試試看」幫他口交，對方畏懼還是照做，阿華表示「你那麼辛苦」給對方加薪100元，事後小安撥打1955專線求救，經桃園地院審理，依利用權勢猥褻罪判阿華有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑4年，公益服務80小時。全案可上訴。.

判決指出，阿華在2018年4月21日下午假藉刮痧之意，全裸求小安幫他按摩生殖器，孰料對方害怕遭遣返只好答應照做，事後小安自行撥打1955電話，整起事件才曝光。阿華否認犯行，只說自己有請小安替他刮痧、按摩，而他的辯護人提到因為阿華不允許看護增加休假時間，才會出現不實指控。

小安表示，她主要負責照顧阿華爸爸，當天因為擔心被說不乖只好照做，以手指按捏阿華下體，對方還問她與先生如何行房，不停說「試試看」嘟嘴要她口交，小安不斷推託拒絕後，對方才停止誇張行徑，發薪時她發現自己多收100元，經詢問後阿華還表示「你那麼辛苦」。

法官勘驗1955勞工申訴，確認小安因為擔心丟掉工作而逼不得已做出違反意願的事情，得知看護內心十分恐慌，因此桃園地院審理，阿華利用雇主身分強逼看護做出不合情理事情，依利用權勢猥褻罪判阿華有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑4年，公益服務80小時。全案可上訴。



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