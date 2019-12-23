113席立委民進黨拚過半、國民黨自評破50席　小黨搶攻政黨票

記者黃翊婷／綜合報導

隨著2020大選腳步接近，藍綠陣營皆加緊腳步拜票，希望爭取更多選民支持。但113席立委究竟可以拿下幾席，各黨分別自評，民進黨認為有望過半，國民黨預估可以拿下超過50席，時代力量預測能在區域立委奪下2席，親民黨以及台灣民眾黨則是搶攻政黨票，分別力拚政黨票突破5％和10％。

▼▲力拚連任的總統蔡英文21日為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台。（圖／記者沈繼昌攝）

根據《自由時報》報導，民進黨目前以「國會過半」為目標，期望拿下立委、總統雙贏的結果，黨內評估雖然不敢過度樂觀，但普遍認為立委部分有機會單獨過半；國民黨方面受到不分區立委名單爭議影響，選情一度落後，但進入最後衝刺期聲勢有逐漸回升的現象，黨內人士評估，立委席次要拿下超過50席不是問題，會繼續力拚成為國會最大黨。

其他政黨方面，時代力量預測有機會拿下區域立委2席；親民黨則以保住現有3席為目標，搶攻政黨票超過5％；台灣民眾黨則希望可以拿下10％政黨票，不分區搶攻4到6席，區域立委預計拿下2到3席。

▼▲韓國瑜近日也幫不少國民黨立委候選人站台。（圖／記者張榮恩攝）

而各政黨究竟會拿下幾席立委席次，在《ETtoday新聞雲》本月12日公布的民調中，有30.2％民眾表態會把區域立委候選人的票投給民進黨提名的候選人，28.8％民眾想投給國民黨提名的候選人，其他依序為台灣民眾黨11.1％，時代力量6％，親民黨1.7％，綠黨0.8％，新黨0.4％，顯見在區域立委「單一選區」一區選一人的制度下，區域立委主要還是以藍綠對決為主要戰場。

政黨票方面，民進黨的政黨票支持度為28.8％，國民黨政黨支持度為27.7％，民眾黨政黨支持度12.6％，時代力量支持度6.9％，親民黨、綠黨、新黨的政黨支持度則在3％以下。以這份民調資料來看，不論是在區域立委支持度或是政黨票支持度方面，民進黨都處於暫時領先的地位，如果能夠繼續持續下去，有望可以達到「國會過半」這個目標。