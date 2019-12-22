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影／買新車剛開出車行！男三寶狂踩油門「3秒撞樹GG了」…網笑：急著返廠維修？

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記者朱世凱／綜合報導

新車剛開出車行就毀了！大陸一名新手男駕駛近日買了一輛全新轎車，不料當他開出去準備右轉時，卻誤把油門當剎車踩，導致整台車撞上行道樹，最後衝進對面店家，嚇得路過民眾趕緊閃避，所幸事故並未造成任何人員傷亡。不少網友看完笑說，「這麼急著返廠維修啦！」

▼剛買的新車3秒內就要返廠維修了...。（圖／翻攝自中新網）

▲▼買新車剛開出車行！他誤踩油門3秒撞樹摧毀。（圖／翻攝自中新網）

據《中新網》報導，三寶駕駛（12）本月19日到四川省宜賓市的車行買新車，不料成交後準備離開時，卻在要往右轉的路上誤踩油門，當場讓轎車暴衝撞上行道樹，直到撞進對面的店家後才停下。影像顯示，短短3秒內，駕駛就讓新車直接被摧毀，不少路人見狀都嚇得立刻躲開。

據悉，車子的車頭和輪胎等部位都在事故中受到嚴重損傷，目前已經送回車廠維修；此次事故並未造成人員傷亡，不過網友紛紛感嘆「維修費恐怕會很高」，「剛買新車應該都還沒買保險吧，荷包鐵定要失血了」、「剛好測試安全氣囊有沒有用，幸好人沒事，不然快過年了」。

▼車子撞上對面的店家才停下，車內的安全氣囊也都爆開了。（圖／翻攝自中新網）

▲▼買新車剛開出車行！他誤踩油門3秒撞樹摧毀。（圖／翻攝自中新網）

也有人調侃地說，「看得出樹很堅強」、「新車新功能，能飛」、「新車：我不想離廠」、「原諒我看了好幾遍不厚道地笑出了」、「如果是女司機，恐怕又會被罵得更慘」、「這是吉利博越PRO的車？」、「剛出廠又返廠」、「這是幫車子打廣告嗎？」、「駕照自己畫的吧，有夠扯」。

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