立委候選號次抽籤　投給第①號張嘉郡建設服務第一名

圖、·文／張嘉郡競選辦公室提供



雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡今天（12月18日）上午由支持者陪同，陣容浩蕩，前往雲林縣舉委員會出席立法委員選舉候選號次抽籤，抽中籤王1號，張嘉郡拿出「投給第①號、建設第①名、服務第①名」字聯，場外支持群眾也連連高呼「張嘉郡第一名，建設一百分、服務一百分」，展現沸騰的高人氣。

第十屆立法委員選舉候選號次抽籤，明年一月十一日投票，雲林縣第一選區（海線）及第二選區（山線）各有4名參選人，雲林縣選委會外，大隊人馬聚集，加油高呼聲連連，氣氛熱烈。

張嘉郡及第二區候選人謝淑亞聯袂參加抽籤，並由雲林縣長張麗善、雲林縣縣政總顧問張清良、斗六市長林聖爵、市民代表會主席胡克勤、多名雲林縣議員、市民代表、里長、婦女社團及青年軍等陪同，從斗六市環保運動公園旁徒步前進選委會，旗隊、鼓陣、舉牌隊伍隨行，氣勢浩蕩。

張嘉郡抽中籤王①號之後，場外支持者高呼聲連連，張嘉郡站上宣傳車，感謝鄉親的一路相挺，抽到1號，期許自己要延續過去建設雲林和服務鄉親的初衷，未來進入立法院一定繼續當「建設一百分，服務一百分」的立法委員。

張嘉郡隨後回到虎尾，由虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘、多名鎮民代表及里長等陪同，搭乘宣傳車繞行虎尾街道車隊遊行，沿途民眾主動燃放鞭炮歡迎，她告訴鄉親說，雲林女兒張嘉郡抽中1號，請鄉親支持「青年接棒，雲林1定贏」，與鄉親攜手開創雲林及下一代的新未來，讓「雲林HIGH起來」。



