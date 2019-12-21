解決「花生之亂」　農糧署3長進駐雲林、開設專線

▲農民日前至農委會下跪抗議花生之亂。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

為解決花生爭議，農委會主委陳吉仲昨日宣布，今（21日）起，農糧署胡署長及兩位副署長蘇茂祥和莊老達將會輪流進駐中區分署雲林辦事處，確保所有花生收購的細節都執行到位，同時開設花生專線05-5343449，只要花生農有任何問題，可以打電話或到辦事處。



陳吉仲昨日到農糧署中區分署雲林辦事處，和所有參與花生收購的單位開會，最終做成4點決議，包括從今日起一直到月底花生收購全數完成為止，農糧署胡署長及兩位副署長將會輪流進駐中區分署雲林辦事處，確保所有花生收購的細節都執行到位，同時開設花生專線，「只要花生農有任何問題，歡迎打電話或到辦事處來，我們直接來解決，同時農糧署也會公佈所有的收購進度。」

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▲農糧署長胡忠一和副署長蘇茂祥、莊老達今日起坐鎮雲林，解決花生之亂。（圖／記者徐斌慎攝）

陳吉仲也決議，目前雲林的花生收購已至尾聲，剩餘尚未收購的花生數量約有1,700噸左右，已經全數分配給參與收購的單位，將在12月底前完成收購；此外，大部分的收購款皆已撥入農民的帳戶，或以現金交易，例如虎尾農會及崙背農會，均是收購後隔天就完成撥款，少數因金流關係尚未撥款的合作社，亦會在下週五前全數撥款。



對於外界關心的黃麴毒素問題，陳吉仲也說，目前已請食藥署協助抽檢，檢驗結果已出爐，均為ND（未檢出），同時也要求所有參與收購的業者注意貯藏環境，食安絕對不打折，請消費者安心愛用新鮮的國產花生。