　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

IG限時動態有詭！女學生遊戲網頁註冊...賠光數萬生活費還遭恐嚇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲刑事局22日針對IG限時動態詐騙發出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局22日針對IG限時動態，騙學生加入投資的騙局發出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局22日對社群軟體IG（Instagram）出現限時動態詐騙進行案例預警，一名張姓女學生在IG看到「操作手機即可輕鬆賺錢」，「完成指定任務就能日進千元」廣告吸引，透過LINE與對方聯絡，對方要求她儲值1千元新台幣後就可投資獲利，未料卻掉入對方話術陷阱，不但賠光飯錢生活費、甚至揹了一身債。

▲刑事局22日針對IG限時動態詐騙發出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲歹徒透過IG限時動態、網路聊天對學生進行詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出、今年11月一名張姓女同學在IG看到一則廣告限時動態強調「歡迎學生兼職」同時提供聯繫用Line帳號。張同學不疑有他加Line詢問打工賺錢秘訣。

詐騙集團佯裝成投資分析師，告知張女同學可利用玩遊戲的方式進行投資，只要在遊戲網頁註冊帳號，先儲值1千元的遊戲點數創帳號後就能開始投資獲利。

歹徒為了取信張同學，對方誆稱只要獲利後，1千元儲值費用還能退還，這種友善投資機會少有！被害人認為1千元還能負擔，便依照歹徒指示購買遊戲點數加入遊戲。

對方再請張同學加入一個號稱「分析師」Line帳號，對方保證會讓分析師輔導她進行投資，只要聽分析師操作指令，就能持續獲利。「分析師」不斷洗腦被害人，要求多次購買遊戲點數儲值「保證可以獲利數萬元」。

之後張女花光生活費來購買遊戲點數儲值但仍慘賠，假冒分析師的歹徒還責罵她投注失敗，連帶造成其他客戶損失，甚至恐嚇她會請徵信社調查她的手機號碼「我一定會找到妳，向妳提告求償」。

▲刑事局22日針對IG限時動態詐騙發出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲歹徒透過IG限時動態、網路聊天對學生進行詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

張同學情急陷入錯誤判斷，加上仍想挽救財損，居然繼續把生活費和飯錢繼續購買點數，還向同學、朋友借貸資金，到頭來讓自己背負數萬元債務，後來在友人陪同報警求助下，才驚覺遭到詐騙。

刑事局指出，網路邀約線上投資期貨、開分盤等「通通都是詐騙」歹徒誆騙被害人投資後，多再以「網路延遲」、「入金量不足」等話術，阻止被害人提領獲利，並驅使民眾投入更多資金，警方奉勸民眾看到「網路投資、在家賺錢」關鍵字就必須提高警覺、被免遭詐造成損失。

【其他新聞】

►快訊／汐止遊覽車轉彎撞倒行人　少女左臂慘壓輪下血肉模糊送醫

►台北「最高檔」龍亨酒店遭10煞砸店　滅火器大廳狂噴...小丁薄紗變掃地妹

►率小弟圍徐乃麟公司嗆「下次到你家！」　萬華華西街幫老大楊仔被捕

► 國安局軍官發酒瘋！友人毆警遭逮他抓狂　踹破派出所大門遭壓制上銬

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
《食尚玩家》爆收攤「老班底有望回歸」　電視台承認了：有洽談
帶兒子到日本玩「犯大忌」挨轟！蔡阿嘎公開認錯了
《小學堂》小西瓜近況曝光！「大學新身分」網狂讚：不只是學霸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死...真相曝光！肇事駕駛竟是毒駕

「要你死啦」3惡煞突闖入揮棍毆打！熱炒店老闆頭破血流…客人嚇傻

大賣場排隊離場竟遭嗆！駕駛飆國罵擋閘門還拍打車窗...他無奈PO網警回應了

柵欄忘上鎖…台南8匹馬深夜結夥脫逃！警「耐心拍馬屁+餵草」順利哄回

影／高雄女痛甩男友巴掌「眼鏡飛掉」+大力推　路旁機車被弄倒...苦主PO網

IG限時動態有詭！女學生遊戲網頁註冊...賠光數萬生活費還遭恐嚇

花蓮外海凌晨火燒船！海巡急派艇「噴泡沫灌救」　3船員驚險逃生

才剛出院返家！天津街4樓公寓竄火…男倒臥自家廚房活活被燒死

才剛移出停車格被後車撞上人行道！再撞5汽機車　2駕駛互控對方錯

「收魚2竿、菜5把」…桃警破選舉賭盤案！賭資金額2.5億元成歷年之最

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死...真相曝光！肇事駕駛竟是毒駕

「要你死啦」3惡煞突闖入揮棍毆打！熱炒店老闆頭破血流…客人嚇傻

大賣場排隊離場竟遭嗆！駕駛飆國罵擋閘門還拍打車窗...他無奈PO網警回應了

柵欄忘上鎖…台南8匹馬深夜結夥脫逃！警「耐心拍馬屁+餵草」順利哄回

影／高雄女痛甩男友巴掌「眼鏡飛掉」+大力推　路旁機車被弄倒...苦主PO網

IG限時動態有詭！女學生遊戲網頁註冊...賠光數萬生活費還遭恐嚇

花蓮外海凌晨火燒船！海巡急派艇「噴泡沫灌救」　3船員驚險逃生

才剛出院返家！天津街4樓公寓竄火…男倒臥自家廚房活活被燒死

才剛移出停車格被後車撞上人行道！再撞5汽機車　2駕駛互控對方錯

「收魚2竿、菜5把」…桃警破選舉賭盤案！賭資金額2.5億元成歷年之最

獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死...真相曝光！肇事駕駛竟是毒駕

每日限量！台南料多蔥油餅　加了泰式酸辣醬+起司超銷魂

「要你死啦」3惡煞突闖入揮棍毆打！熱炒店老闆頭破血流…客人嚇傻

《食尚玩家》爆收攤「老班底有望回歸」　電視台認了：正在洽談！

2019年「全球房地產投資」下降！　仲量聯行：降幅5%到10%

一次擁有六種湯！在地高CP值礁溪溫泉飯店　親子主題房隨你挑

拚雙北立委全壘打　陳建仁、賴清德「雙北同行」掃街拉票

吳建豪xVESSEL解構神鞋出高筒款！毛茸茸的泡泡糖粉紅色　女孩必定尖叫

「很多人想影響台灣選舉」　蔡英文台中拉票：大家「心頭抓乎定」

台中歌劇院打造「星光實驗室」　沈浸式體驗展免費參觀

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

社會熱門新聞

酒店妹睜眼發現被性侵！喝醉被扶走…痛醒崩潰

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

路口綠燈撞上行人　斑馬線上未注意吃官司

澄清湖豪宅區26槍響！5警車撞飛2員警受傷

「新北糖果小公主」國中妹為養媽應徵工作　竟下海3次

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

即／北市天津街住宅火警　一男受困警消搶救中

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

台中美村路火警！住戶驚醒躲火劫

實驗鋅粉亂扔引火警　老師險吃官司

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」

老公印喜帖辦海外婚禮　正宮氣炸：新娘不是我！

32歲男騎士等「罷韓人潮」通過…倒地命危

更多熱門

相關新聞

農業肥料製私菸　警扣750萬包值3億

農業肥料製私菸　警扣750萬包值3億

刑事警察局中部打擊犯罪中心20日宣布偵破一私菸製造集團，集團竟進口只能製成農業肥料的「菸葉下腳料」，加工製成自創7個品牌香菸，再低價販售牟利，初估成品及原料市值高達3億元。警方除依詐欺等罪嫌將張姓主嫌等9人送辦外，也將追查上下游，並呼籲民眾勿購買劣質私菸，以免省荷包卻傷身。

全台警2年內爆5人涉吸毒持毒丟官

全台警2年內爆5人涉吸毒持毒丟官

碩士警官持毒　約砲約到自己人栽了

碩士警官持毒　約砲約到自己人栽了

率小弟圍徐乃麟公司　華西街幫老大楊仔被捕

率小弟圍徐乃麟公司　華西街幫老大楊仔被捕

警抄大麻工廠　意外查到新興毒品「卡痛」

警抄大麻工廠　意外查到新興毒品「卡痛」

關鍵字：

刑事局IG網路投資發大財

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

「最正練習生」遭控台獨！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

女大生浮潛遭鯊魚群「五馬分屍」

新日式Buffet「和牛握壽司」隨你吃

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面