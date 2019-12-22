IG限時動態有詭！女學生遊戲網頁註冊...賠光數萬生活費還遭恐嚇

▲刑事局22日針對IG限時動態，騙學生加入投資的騙局發出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局22日對社群軟體IG（Instagram）出現限時動態詐騙進行案例預警，一名張姓女學生在IG看到「操作手機即可輕鬆賺錢」，「完成指定任務就能日進千元」廣告吸引，透過LINE與對方聯絡，對方要求她儲值1千元新台幣後就可投資獲利，未料卻掉入對方話術陷阱，不但賠光飯錢生活費、甚至揹了一身債。

▲歹徒透過IG限時動態、網路聊天對學生進行詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出、今年11月一名張姓女同學在IG看到一則廣告限時動態強調「歡迎學生兼職」同時提供聯繫用Line帳號。張同學不疑有他加Line詢問打工賺錢秘訣。

詐騙集團佯裝成投資分析師，告知張女同學可利用玩遊戲的方式進行投資，只要在遊戲網頁註冊帳號，先儲值1千元的遊戲點數創帳號後就能開始投資獲利。

歹徒為了取信張同學，對方誆稱只要獲利後，1千元儲值費用還能退還，這種友善投資機會少有！被害人認為1千元還能負擔，便依照歹徒指示購買遊戲點數加入遊戲。

對方再請張同學加入一個號稱「分析師」Line帳號，對方保證會讓分析師輔導她進行投資，只要聽分析師操作指令，就能持續獲利。「分析師」不斷洗腦被害人，要求多次購買遊戲點數儲值「保證可以獲利數萬元」。

之後張女花光生活費來購買遊戲點數儲值但仍慘賠，假冒分析師的歹徒還責罵她投注失敗，連帶造成其他客戶損失，甚至恐嚇她會請徵信社調查她的手機號碼「我一定會找到妳，向妳提告求償」。

▲歹徒透過IG限時動態、網路聊天對學生進行詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

張同學情急陷入錯誤判斷，加上仍想挽救財損，居然繼續把生活費和飯錢繼續購買點數，還向同學、朋友借貸資金，到頭來讓自己背負數萬元債務，後來在友人陪同報警求助下，才驚覺遭到詐騙。

刑事局指出，網路邀約線上投資期貨、開分盤等「通通都是詐騙」歹徒誆騙被害人投資後，多再以「網路延遲」、「入金量不足」等話術，阻止被害人提領獲利，並驅使民眾投入更多資金，警方奉勸民眾看到「網路投資、在家賺錢」關鍵字就必須提高警覺、被免遭詐造成損失。

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