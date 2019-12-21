石斑肉風味大提升！專家曝「低魚粉」飼料關鍵　生產成本還降10%

▲不同階段石斑魚飼料。（圖／農委會水產試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

近年魚粉需求增加，價格逐年攀升，農委會水產試驗所指出，為降低飼料成本，並謀求產業永續經營投入「魚粉替代蛋白源」開發及提升植物性蛋白利用相關研究，成果可有效提高石斑魚對魚粉替代性蛋白源的利用率，減少魚粉使用量達70%，大幅降低飼料生產成本10%。

水試所東港生技研究中心研究員周瑞良表示，魚粉分A、B和C三級，民國80年A級1公斤28元，近幾年價格逐漸上漲，最高A級曾要76元。目前價格A級65元、B級58至60元、C級約50元。水試所表示，魚粉替代動物性蛋白源主要為禽畜加工副產品及昆蟲等，禽畜加工副產品以雞肉粉為主，其蛋白質（50%以上）與油脂含量（9-15%）均高，惟離胺酸、甲硫胺酸等限制胺基酸的含量較低。

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水試所指出，蟲粉的蛋白質含量與品質接近或高於優質魚粉，目前可利用的昆蟲蛋白源有蠶蛹及蠅蛆等，以其代替魚粉飼餵不同水產動物均可取得不錯的效果，然而產量有限。至於植物性蛋白源方面，大豆蛋白是最容易取得的原料，其蛋白質含量高、容易消化，但同樣有離胺酸及甲硫胺酸含量偏低的問題。

▲石斑後期肥育飼料。（圖／農委會水產試驗所提供）



水試所表示，石斑為肉食性經濟養殖物種，蛋白質需求高達45%以上，單一植物蛋白可取代飼料魚粉的比例約為20-40%，若再提高就會降低魚隻對飼料的利用率，導致成長不佳。飼料蛋白質的含量與品質除影響養殖魚的成長外，與魚的肉質表現也有一定的關係，蛋白質品質較差的飼料除使魚肉含脂率增加，也有可能降低魚肉品質。

水試所近一步說明，開發的低魚粉石斑飼料，依據營養組成、消化率及價格，以不同比例的黑水虻蟲粉、大豆蛋白與雞肉粉調配複合性魚粉替代蛋白源，並利用不同型態的甲硫胺酸平衡飼料中的必需胺基酸，配合營養強化及呈味物質組合成飼料添加劑，可有效提高石斑魚對魚粉替代性蛋白源的利用率、減少魚粉在飼料中添加比例達70%，進而降低飼料生產成本10%，提高石斑養殖漁民收益外，減少魚粉在飼料中的添加比例，同時可改善石斑肉質及風味。