【廣編】農業精品「點亮臺灣，迎向世界」　百大精品1219齊亮相

▲「百大精品展」免費進場，現場購物滿500元即有一次參加刮刮樂贈禮的機會，且每天備有百個早鳥福袋禮，農委會呼籲民眾絕不可錯過這場年度盛會。

圖、文／農委會提供

「2020臺灣農業百大精品展」12/19（四）於臺灣大學綜合體育館熱鬧揭幕。陳建仁副總統在開幕致詞時以「點亮臺灣，迎向世界」的理念，強調遴選出最優質的農漁業精品，不僅滿足國內市場需求，更期望將臺灣農業精品推廣到世界各地，滿足世界各地華人的年節送禮需求。農委會陳添壽副主委則強調該會秉持嚴選製造、在地生產的原則，遴選出超過百項的農業精品，藉由年終舉辦活動，希望民眾一次購足送禮自用的優質精品。

農委會指出，今年的農業百大精品是從445項農漁會與青年農民薦送的產品中，評選出83家農會、8家漁會及15位青年農民，合計上百項的精品，每一項都是精美好禮。

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本會活動期間民眾可以免費入場！前100位排隊入場的民眾，還可獲得農產早鳥福袋；消費累積金額滿500元以上，可參加2萬個滿額好禮刮刮樂！「農情好禮競價義賣」將推出愛心義賣捐贈，歡迎大家共襄盛舉。首度入選百大的青年農民精彩故事，也將在舞台區與民眾熱情分享，活動精采可期。適逢年節送禮時刻，該會歡迎民眾一起來參與年度農業精品盛會！

