四川煤礦滲水受困86小時！他吃皮帶和泥土過活：心頭堅信會有人來救

▲四川杉木樹煤礦13名受困礦工奇蹟生還。（圖／翻攝自中新社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

四川杉木樹煤礦14日發生滲水事故，造成5人死亡，其餘13名礦工被困長達86小時後，奇蹟獲救。一名獲救的56歲礦工回憶起求生細節，指出「在井下實在餓得受不了了，有人吃泥巴，有人吃皮帶，我吃的就是皮帶。」

綜合陸媒報導，位於四川省宜賓市的川煤集團杉木樹煤礦14日下午發生滲水事故，造成5人死亡。251人組成13支緊急救援小隊，全力展開井下排水、清淤、通風送氧等救援工作。

於18日淩晨待水位下降後自先行爬出井口的劉貴華，事後在接受媒體採訪時講述求生細節，指出受困當天雖然有人帶了一盒便當，但不到一天就被吃光，之後實在沒有東西能吃，有的人吃泥巴，有的人則吃皮帶，「我自己吃了一根皮帶，嚼著吃，再用水沖下去。」至於口渴時，他說他們會喝井下管道水和天花滲透水，「心頭堅信一定會有人來救我們」。

此外，另一名獲救礦工易光明指出事故來得特別快，混雜泥漿的水「一瞬間就來了，急得不得了」，巷道內的架子、器械等都被沖走。最後，劉貴華也稱，被困時他們約定，如果13個人都能夠活著出去，要建個群，大家多聯繫。

據悉，當時救援人員不放棄任何希望，經過80多個小時晝夜奮鬥，克服環境、供電、排水、通風等系統遭破壞...等艱難因素，抽水排水18萬餘立方米，清淤、排障500餘立方米，打通生命通道2600餘米。

終於於18日淩晨5時55分救出第一位受困礦工，現場響起了激動的掌聲，接著陸續有受困人員被救出，一直到8時許最後一人離開井內，成功救出13名被困礦工，創造了煤礦滲水事故的救援奇跡。

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