網瘋傳嚴格檢查「政治難民」申請　法務部澄清：不實訊息也沒這些業務！

▲法務部澄清，沒有遞解出境與政治難民的業務。（圖／翻攝自法務部）



記者林彥臣／綜合報導

網路流傳指法務部將遞解所有非法來台人士出境及嚴格檢查政治難民申請，法務部今晚指出，此為不實訊息，並已指示調查局調查不實訊息來源。

法務部將不實訊息截圖指出，當中提到的「遞解所有非法進入台灣人士」、「申請政治難民」法務部沒有這些業務！而且截圖中的「人仕」還是錯別字，右下角的署名浮水印是「書面不能封言了」微博，法務部也沒有微博帳號。

全案源起網路流傳指稱法務部於2019年12月9日通報各執法機關，將遞解所有非法來台人士出境及嚴格檢查政治難民申請等語。

法務部晚間發布新聞稿及公布圖片指出，內容絕非真實，法務部不是入出境移民及遞解偷渡犯出境業務主管機關，不能也不會發布這類訊息，訊息還冒用法務部中英文名義及部徽。

法務部鄭重呼籲外界勿受這些不實訊息所誤導，並已請調查局調查不實訊息來源。

▲香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）



香港浸會大學學生會長方仲賢8日指出，希望台灣政府訂立「難民法」，是希望有明確的機制、管道能夠接濟受到政治迫害的港人，若沒有任何法條，港人遇難來台會求助無門，「台灣人救援香港人是必要之義務和戰略方針，否則如果香港淪陷，台灣就會在華人的自由世界裡被徹底孤立。」

總統蔡英文日前表示，目前有「港澳條例」已足夠，還不需要訂定難民法，引來香港浸會大學學生會長方仲賢砲轟。方仲賢8日貼文稱，民進黨只想用港人的鮮血來換取選票，隨後被許多台灣網友洗版罵爆；而他9日緊急發文滅火，希望台灣人、香港人停止內訌，開始互相扶持。

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