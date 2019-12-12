微博社團冒法務部名義發假訊息　調查局揪元凶「企圖挑起台港對立」

▲調查局溯源查出微博社團「書面不能封言了」開始散佈以法務部為名義的假訊息。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

大陸社群媒體從9日開始傳出1張圖片，稱中華民國法務部通報各執法機關，將分批把所有非法入境者遞解回原居地，且如在原居地犯下刑事罪行，一律不准申請政治難民。調查局溯源查出，這篇訊息是從微博社團「書面不能封言了」開始，經「武力統一」、「義勇軍-鬼谷子」、「腥聞人」等帳號廣泛轉傳，是企圖挑起台港對立的假訊息。

▲法務部以圖示澄清微博上的偷渡犯處理方式是假訊息。（圖／法務部提供）

這則最新的假訊息與過去最大不同，是1張冒用法務部中英文以及部徽名義的圖檔，內容寫著「最新通報各執法機關內容：鑑於近月偷渡前來臺灣人數遽增，法務部決定將所有非法進入臺灣人士，將分批遞解出境返回原居地，而申請為政治難民者，必須先審查在原居地有否犯下刑事罪行，如有者一律不批准申請。」



法務部在當天就聲明澄清，法務部並非入出境移民及遞解偷渡犯出境業務主管機關，不能也不會發布上述訊息。調查局12日發布新聞稿指出，這則假訊息是由微博社團「書面不能封言了」張貼，陸續於「武力統一」、「義勇軍-鬼谷子」、「腥聞人」等微博頁面廣泛轉傳，後輾轉張貼於「帝吧中央集團軍(小組)」臉書專頁，並散布於台灣社群媒體。

▲調查局呼籲民眾不要任意轉傳未經查證的訊息，以免觸法。（示意圖／CFP）

調查局表示，這則假訊息另用簡體文字註記表示「對於臺灣當局這種行為及政策我們表示強烈遺憾！」，企圖挑起臺灣、香港對立，製造恐慌與矛盾情緒，擾亂國家安全及社會安定，目前微博「書面不能封言了」及臉書均已下架該則假訊息，但因微博社群媒體平台位於大陸地區，難以進一步調查假訊息製作人之真實身分，惟再次呼籲民眾切勿未經查證任意轉傳訊息，以免觸法。

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