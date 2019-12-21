台日交流「防災設計行動」！網友最關心5大議題群組之一

▲台灣創意設計中心啟動「防災設計創新行動」。（圖／台灣創意設計中心）

記者林育綾／綜合報導

根據科技部科政中心調查，「災害」是民眾最關心的5大議題群組之一，而災害的發生也越來越頻繁，「台灣創意設計中心」為此與日本神戶設計創意中心正式簽屬合作，共創台灣的防災設計，除了防災意識、以自救及互救行動來減少災害的損失，也能透過設計導入，讓防災知識更有魅力，提高民眾樂意參加運用於日常生活。

日本的「防災設計」聞名於世，台創中心表示，這並不是因為日本災害常常發生，而是災害發生後日本的相關組織會務實檢討民眾需求，進而從社區與學校防災做起，讓防災設計真正落實於社會基層才能減災。

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台創中心於19日當天，與台灣設計界及新北市政府等單位，聯合啟動了台灣第一個「防災設計創新行動」，邀請日本導入防災設計成效良好、成為示範的「東京都墨田區都市計畫部」，實際負責防災工作的秋山和荣小姐、神戶設計創意中心副所長永田宏和先生，以日本社區防災、居民防災設計活動，來台演講相關議題。

▲台灣創意設計中心啟動「防災設計創新行動」。（圖／台灣創意設計中心）

20日也與新北市政府合作辦理「防災設計工作坊」，將論壇中分享的防災設計知識分組進行，此次共創工作坊號召了新北市政府消防局等防災管理單位、社區里長及ㄧ般民眾、國內大學防災學術單位、災害救助的NGO組織、超過30名熱心投入防災設計的國內設計師一同進行，這場社會創新行動，除了昭告「防災設計」在台灣的重要性之外，大家也熱烈討論設計+防災在台灣的發展方向，災害的發生就是不怕一萬只怕萬一，平時的準備會讓災害的傷害降至最低。

在共創中的社區民眾，從自我救助到鄰居互助，再到鄰里相助、政府救助，不同面向的進化來談防災設計，甚至提到社區有防災，保費要降低。而參與工作坊的國內各知名救災NGO協會則說，需要從親子防災知識做起，到親子共創，大家才能安心生活於社區。

投入社會創新的熱血設計師，則是從「時間軸」來逐步進行災前、災中、災後的防災資訊設計轉譯，救災演練活動的有趣化，以及個人防災與社區公共防災相關備品、就地取材利用再進化等，不同面向發展進展，使得防災透過設計的加值，變成人民安心生活的依歸。

此次的「防災設計大行動」，將於明年度持續與新北市政府共同推動，從自主防災社區出發，共創出台灣防災設計社會創新行動，將民眾關心的社會議題，透過設計行動與手法，獲得更好的改善。

▲防災設計師募集行動。（圖／台灣創意設計中心）



從解決社會議題的「社會創新運動」是未來台灣設計研究院的重要工作，也是蔡英文總統與行政院宣示將「台灣創意設計中心」升格為國家級「台灣設計研究院」，讓過去的MIT升格為DIT(DesigninTaiwan)的價值。