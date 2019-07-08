圓明園「沉睡百年」古蓮花綻放！　網全穿越：是嬛嬛看過的嗎

▲圓明園成功復育古蓮子，開出美麗花朵。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

圓明園是清代皇家園林，更有「萬園之園」的美稱，可惜於八國聯軍時被毀，世人無法一探美景。近來圓明園傳出一個好消息，專家在園中發現近百年前的古蓮子，並且於7日成功復育開出花朵，吸引了許多人潮前來。

根據《新京報》報導，圓明園相關負責人介紹，工作人員2017年在長春園東南隅的如園遺址進行考古時，陸續在鏡香池內發現了11顆古蓮子，這是圓明園進行考古發掘工作以來首次發現古蓮子的存在。

▲圓明園發現古蓮子。（圖／翻攝自新京報）

其中3顆古蓮子送交北京大學考古文博院，進行年份鑒定；另外8顆則送到中國科學院植物研究所，從2018年開始進行培育實驗，6顆在播種之後成功發芽，經過長葉結藕、溫室越冬，今年4月移植荷花基地，昨日開出第一朵花。

該負責人表示，圓明園內綺春園曾出現過荷花自然生長的情況，可能是泥土中的古蓮子由於外因破殼萌發的緣故。但由於沒有對其進行進一步鑒定，因此萌發的蓮子年代尚不詳。2008年圓明園舉辦全國荷展時，荷花界的諸位專家觀其性狀，初步判定為古蓮。

▲人工進行破殼處理，利於種子發芽。（圖／翻攝自新京報）

古蓮子比普通蓮子發芽時間更長、培育難度更大、開花晚以及單支藕形成花芽的機遇低。且因埋藏時間久遠，種子本身的品質因素等各方面問題，降低了古蓮子的成活率。今年4月圓明園荷花品種資源圃專門整理出4個條池用來種植古蓮種藕。

得知消息後，許多網友紛紛討論，「是嬛嬛在圓明園看過的嗎」、「是果郡王在嬛嬛生辰时送她的那一池荷花」、「我之前看過一個故事，說的就是這個…沉睡修煉千年只為和那個人在一起，但是一場大火讓她埋在土裡，是成為考古學家的他把她挖出來重新綻放的」、「蓮子們一睜眼，這群人怎麼不一樣了」、「沉睡千年，只為一睹人間盛世」、「要好好保護起來，千萬別再讓那個傻冒給揪回去了」。