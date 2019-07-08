　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

圓明園「沉睡百年」古蓮花綻放！　網全穿越：是嬛嬛看過的嗎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲圓明園成功復育古蓮子，開出美麗花朵。（圖／翻攝自中新社）

▲圓明園成功復育古蓮子，開出美麗花朵。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

圓明園是清代皇家園林，更有「萬園之園」的美稱，可惜於八國聯軍時被毀，世人無法一探美景。近來圓明園傳出一個好消息，專家在園中發現近百年前的古蓮子，並且於7日成功復育開出花朵，吸引了許多人潮前來。

根據《新京報》報導，圓明園相關負責人介紹，工作人員2017年在長春園東南隅的如園遺址進行考古時，陸續在鏡香池內發現了11顆古蓮子，這是圓明園進行考古發掘工作以來首次發現古蓮子的存在。

▲圓明園發現古蓮子，人工進行破殼處理，利於種子發芽。（圖／翻攝自新京報）

▲圓明園發現古蓮子。（圖／翻攝自新京報）

其中3顆古蓮子送交北京大學考古文博院，進行年份鑒定；另外8顆則送到中國科學院植物研究所，從2018年開始進行培育實驗，6顆在播種之後成功發芽，經過長葉結藕、溫室越冬，今年4月移植荷花基地，昨日開出第一朵花。

該負責人表示，圓明園內綺春園曾出現過荷花自然生長的情況，可能是泥土中的古蓮子由於外因破殼萌發的緣故。但由於沒有對其進行進一步鑒定，因此萌發的蓮子年代尚不詳。2008年圓明園舉辦全國荷展時，荷花界的諸位專家觀其性狀，初步判定為古蓮。

▲圓明園發現古蓮子，人工進行破殼處理，利於種子發芽。（圖／翻攝自新京報）

▲人工進行破殼處理，利於種子發芽。（圖／翻攝自新京報）

古蓮子比普通蓮子發芽時間更長、培育難度更大、開花晚以及單支藕形成花芽的機遇低。且因埋藏時間久遠，種子本身的品質因素等各方面問題，降低了古蓮子的成活率。今年4月圓明園荷花品種資源圃專門整理出4個條池用來種植古蓮種藕。

得知消息後，許多網友紛紛討論，「是嬛嬛在圓明園看過的嗎」、「是果郡王在嬛嬛生辰时送她的那一池荷花」、「我之前看過一個故事，說的就是這個…沉睡修煉千年只為和那個人在一起，但是一場大火讓她埋在土裡，是成為考古學家的他把她挖出來重新綻放的」、「蓮子們一睜眼，這群人怎麼不一樣了」、「沉睡千年，只為一睹人間盛世」、「要好好保護起來，千萬別再讓那個傻冒給揪回去了」。

ET快訊
直播／館長登門道歉了！誤以為詹江村濫用職權
「師公才會丟筆」　潘恒旭嗆蘇貞昌：我屏東人沒聽過！不要硬掰
快訊／孫盛希半夜哭腫眼！哽咽宣布「分手7年男友」
瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿百片「衛生棉」：不是有錢就大爺
「韓市長錯了，君鴻被判死刑！」　君鴻記者會揭開歇業背後真相

關鍵字：圓明園,蓮花,連子,復育

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖北「千崗迎台青」推百萬安家費、食宿補貼　鴻海富邦都開缺

汽車銷量連跌一年「6月首回暖」　專家提2大現象：只是短期效應

圓明園「沉睡百年」古蓮花綻放！　網全穿越：是嬛嬛看過的嗎

他突右肢無力、說不出話！醫傻了：「一包腫瘤掛心臟」發病率僅百萬分之一

變態男騎機車拖行小黑狗　斑斑血跡「橋下到橋上」狂滴200多公尺

影／陸版《我和我的冠軍女兒》　8歲女孩「小湯圓」拚長大當拳王

花木蘭沒有木須龍！　網友崩潰「精華消失」登熱搜第一

反送中深夜佔領彌敦道　港警：人群已散去「共逮捕4男2女」

喉嚨明顯異物感「有東西在動」　婦女咳血就診…3公分水蛭緊貼氣管

影／浙江大學「吸得住」畢業台生　杭州成為台青發展熱門選項

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

湖北「千崗迎台青」推百萬安家費、食宿補貼　鴻海富邦都開缺

汽車銷量連跌一年「6月首回暖」　專家提2大現象：只是短期效應

圓明園「沉睡百年」古蓮花綻放！　網全穿越：是嬛嬛看過的嗎

他突右肢無力、說不出話！醫傻了：「一包腫瘤掛心臟」發病率僅百萬分之一

變態男騎機車拖行小黑狗　斑斑血跡「橋下到橋上」狂滴200多公尺

影／陸版《我和我的冠軍女兒》　8歲女孩「小湯圓」拚長大當拳王

花木蘭沒有木須龍！　網友崩潰「精華消失」登熱搜第一

反送中深夜佔領彌敦道　港警：人群已散去「共逮捕4男2女」

喉嚨明顯異物感「有東西在動」　婦女咳血就診…3公分水蛭緊貼氣管

影／浙江大學「吸得住」畢業台生　杭州成為台青發展熱門選項

叛逆汪妹不回家！盡責拉拉緊咬繩狂拉　「傻眼結局」上千人笑翻

「技術性干擾」但罷韓不會停！　兩社團宣布：連署書已破8萬份

《花木蘭》木須龍換角變「鳳凰」！網友齊崩潰：6大經典都不見

韓國瑜主張「徵募併行」　國防部千字文打臉：現行制度

《星光》賴銘偉在醒吾科大教書！　「想要唱到80歲」

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一送一」！星巴克夏日數位活動免費玩

「虧雞」又來了！力挺「0到6歲國家養」　選市長就提挨批「講肖話」

更新／印度巴士高速公路翻覆　5m摔河中至少29死…司機撞破護欄

快訊／誤以為詹江村濫用職權　館長登門道歉了

天心被小三嗆聲「像死魚」…床戰對話曝光　網驚：能播嗎？

跑車高速撞BMW…噴飛爆炸「秒變火球」　23歲女三寶酒醉害2命

大陸熱門新聞

18歲女生上班途中被殺

花木蘭沒有木須龍！　正反網友互..

他觸電靠這招保命　網讚教科書級

婦女咳血就診　竟是水蛭扭動狂吸

10歲女孩開家門見「鈔票雨」

曾一腳踢暈對手　練喻軒約館長：..

父親墜樓「女兒急火化」...背..

四川綿陽推雲端科技 搶台灣人才

留美博士自盡　遺書揭導師內幕

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

貿易戰一週年　美國損失更慘重

浪犬遭弓箭射穿背部　箭身「4字..

圓明園百年古蓮花綻放！網笑：穿..

影／江蘇突降拳頭般大冰雹 落地..

更多熱門

相關新聞

國寶魚復育成功！櫻花鉤吻鮭數量逾6800隻

櫻花鉤吻鮭屬瀕臨絕種的保育類動物，而今年適逢正式命名後100周年，雪霸國家公園於6月27至29日廣邀過去推動櫻花鉤吻鮭保育工作的各界前輩及學者，一同舉辦「歷劫鮭來 國寶魚百年記活動」，希望在細數過往佳績的同時，更要集思廣義，推動新的保育策略。

蓮花新電動跑車Evija預告短片

大熊貓復育70年數量大增　11隻成功野放大自然

Lotus新蓮花跑車將取名為Evija？

圓明園啟動「修復1860」項目

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！

練喻軒微博最後一PO　全刪文避炒作

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面