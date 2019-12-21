尾牙想中大獎？民俗專家曝5秘招…穿8顏色偏財運爆增

▲不少人都想在參加尾牙時中獎。（示意圖／pxhere）



記者柯振中／綜合報導

尾牙是許多上班族期待的一天，當天不但會有員工聚餐，更是可能出現摸彩橋段。民俗專家楊登嵙特別分享了5招妙招，來替準備參加尾牙摸彩的上班族添好運。

楊登嵙介紹，今年歲次為「己亥」，己在五行中代表土，因此今年為土豬年，而五行中的「火」又能生土，因此今年的開運色系為「火色系」及「土色系」，分別代表紅色、粉紅色、橘紅色、紫色、紫紅色及咖啡色、黃色、米黃色等顏色。

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楊登嵙說到，今年的開運招財吉祥物是貔貅，因此除了穿戴開運色系的衣服、飾品，還能配戴與貔貅手鍊、項鍊等飾品，來增加好運，若貔貅飾品配上火、土色系就更好了。

▼楊登嵙分享許多開運妙招，替想中獎的上班族帶來好運。（圖／翻攝楊登嵙臉書）



若身邊沒有貔貅能夠配戴，楊登嵙還說，不妨準備2個紅包，一個裡面裝5顆紅豆，另一包裝10顆紅豆，分別放在左右口袋，以此來招財。

此外，楊登嵙說明，若先前就有到廟裡求過財神符，尾牙當天可以把財神符帶在身上，藉此增加好運，但若舊財神符已經求來超過3年，建議先帶回財神廟過香爐，或是另求一個新的。

楊登嵙強調，除了以上的妙招，公司今年開工發的紅包也有用處，如果開工紅包還沒存銀行，可以在參加尾牙時帶在身上，來增加好運。

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