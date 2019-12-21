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130kg妹2年「減到剩40kg」　瘦到「指紋變形」辦身分證被拒

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▲▼130kg妹2年「減到剩40kg」　瘦到「指紋變形」辦身分證被拒。（圖／翻攝掌上長沙）

▲張女因身體出狀況開始減肥，2年內減掉90公斤。（圖／翻攝掌上長沙）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙一名女子2年內從130公斤的體重減到剩下40公斤，原本非常開心身體因此變得健康，但沒想到去辦理身份證時卻遭到辦事人員拒絕，因為她的面向、指紋都發生太大的改變，最後還是到醫院開了證明，才成功拿到身分證。

根據《長沙晚報》報導，身高162公分的張姓女子因生活作息不規律、暴飲暴食等原因，體重最高達到130公斤，肥胖帶給她的身體、工作及生活很多困擾，包含月經2年沒來、呼吸困難、睡眠呼吸中止症等，也導致張女平常的精神非常差，稍微活動就氣喘吁吁，甚至差點在開車過程中發生危險。

張女表示，她曾嘗試過運動、飲食、藥物等多種減重方法，但全部都沒有成功，直到前往醫院的減重與代謝科看診，進行減重手術之後，情況才發生了改變，「我在2年內瘦了90公斤，體重降下來以後，月經恢復規律、晚上睡覺也不再打呼，白天精神很好，工作、生活也總算不受影響。」

張女本來因為瘦下來感到很開心，可沒想到去派出所辦理身份證時，竟遭到辦事人員的拒絕，因為減重太多，她的指紋、面相全都發生太大變化，最後是到醫院開了手術證明，才證明身份，拿到身分證。

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