濃霧中的動人風景！台9線老農貨車拋錨　2女警推車解危

▲為避免發生事故，2位女警在大霧籠罩下使出全身的力氣，把貨車推至路旁安全處所。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里1名老農日前駕駛貨車下田工作，拂曉時分濃霧籠罩，在行經台9線三民段時貨車突然拋錨無法動彈，老農一時不知所措，正焦急時幸虧兩位女警即時趕來協助，使盡全力將貨車推至安全處所，解決老農窘狀直誇兩位年輕女警真厲害。

花蓮縣警察局玉里分局三民派出所警員酆沁如、實務訓練生廖珮紋日前清晨接獲民眾通報，遭大霧瀰漫的台9線268.5公里南下車道，發現有一輛貨車停在機車慢車道上，車上有一名駕駛人無助的坐在車裡，情況危險。2女警抵達現場了解情況，原來一名年約70歲長者清晨駕駛貨車欲至田裡工作，途中車子突然故障無法動彈。

警員酆沁如表示，當時台9線三民段大霧瀰漫，能見度極低，路上也不斷有車輛往來，因擔心貨車停在機慢車道，恐危及其他用路人的安全，便將巡邏車停於貨車後方約100公尺處打開警示燈警戒，並在巡邏車後方擺放交通錐雙重警示。

▲女警將巡邏車停於貨車後方約100公尺處打開警示燈，並在巡邏車後方擺放交通錐做雙重警示。

為避免發生事故2位女警當機立斷，使出全身的力氣把貨車推至路旁安全處所；並協助聯繫友人到場救援。老農表示，雖然一大早就因車拋錨擔誤了農事，但幸運的有兩名年輕女警賣力地幫忙推車，內心非常感動及窩心，大讚女員警人美心更美。

分局長呂育騰表示，發生車輛故障不要慌張，儘快於適當距離放好警示三角牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；平常出門前先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障情事，如此才能快樂出門，平安的返家。

►我沒有遲到，是時間遲到了！