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北港媽祖盃排球錦標賽開幕　355隊伍爭霸

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▲第9屆北港媽祖盃排球錦標賽21日上午舉行簡單暨隆重的開幕典禮，賽程分兩階段於北港鎮立體育館、國立北港高中、國立北港農工、建國國中、北辰國小等場地進行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第9屆北港媽祖盃排球錦標賽21日上午舉行簡單暨隆重的開幕典禮，賽程分兩階段於北港鎮立體育館、國立北港高中、國立北港農工、建國國中、北辰國小等場地進行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年的12月份，全國排球人大多會齊聚雲林縣北港鎮，為參與一年一度的北港媽祖盃排球錦標賽，在北港朝天宮和中華民國排球協會的努力促成下，北港媽祖盃邁入第九年。競賽、觀光、文化相互結合，成為賽事的最大亮點，不僅在追求競技上的努力之外，更能認識台灣地方宗教文化，還有體驗北港的各式美食小吃。

北港媽祖盃今年邁入第9屆，21日上午舉行簡單暨隆重的開幕典禮，參加隊伍數增至355隊，截然已成為國內重要賽事之一，尤其在國小五年級男童組更是突破以往國內各大盃賽，創下單場賽事單組最多隊伍數的紀錄，可見排球的基層的推廣是越來越普及。

為了讓所有賽事皆可在北港鎮內順利進行，從第8屆開始賽程上也做出調整，賽事分為兩階段進行，第一階段已在108年12月14日至17日順利打完社會組、大專組、高中甲組的賽程，而第二階段將於108年12月21日至24日繼續進行國中組以及國小組。

連續四天的賽事將分別於北港鎮立體育館、國立北港高中、國立北港農工、建國國中、北辰國小進行，北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，感謝各界對賽事的支持，並希望大家除了比賽之外，更可以趁空檔在北港鎮上多多了解地方文化特色與美食，也歡迎大家可以到場為努力的選手們加油打氣欣精彩的賽事。

▲第9屆北港媽祖盃排球錦標賽21日上午舉行簡單暨隆重的開幕典禮，賽程分兩階段於北港鎮立體育館、國立北港高中、國立北港農工、建國國中、北辰國小等場地進行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第9屆北港媽祖盃排球錦標賽21日上午舉行簡單暨隆重的開幕典禮，參加隊伍數增至355隊，已成為國內重要賽事之一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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