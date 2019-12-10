意見不合！26歲男排球教練被家長「持刀捅死」　學生淚：他很溫柔

▲26歲的排球教練日前與學員的家長意見不合。（圖／翻攝自微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

河北省石家莊市日前發生一起悲劇，26歲的排球教練馬超2日因訓練問題，與學生的家長發生衝突，隨後被對方持刀刺傷。據悉，馬超當時雖被緊急送至醫院搶救，但最後仍搶救無效，隔日凌晨被醫生宣告死亡。

綜合陸媒報導，馬超的父親事後悲痛透露，「我的孩子，他是被一個無賴給扎死了！就在體育館裡面。」據悉，事發前，馬超正與一名學員的家長談論訓練事宜，沒想到雙方竟爆發口角，隔幾天，張姓家長便激動地拿刀刺向他的身體，導致他臥倒血泊，被緊急送至醫院。

據警方通報，張男先前與馬超產生矛盾，直到2日下午，他又再次約對方交談，沒想到最後便失控地刺了對方數刀；馬超經醫院搶救後仍不治身亡，目前，犯罪嫌疑人張男已被刑事拘留，該案件正在進一步偵辦中。

▲警方日前通報，26歲的馬超被學生家長刺死。（圖／翻攝石家莊公安局）

據了解，馬超1993年在河北張家口出生，並在2017年全運會前，長期擔任河北男排主力二傳。當屆全運會結束後，馬超選擇退役，並在隔（2018）年以人才引進的方式，來到石家莊的某中學任職體育老師，擔任該校的排球主教練。

馬超在今年3月還率領球隊，參加了在內蒙古伊金霍洛旗舉辦的中學生排球聯賽，取得了第35名，雖然成績不算理想，不過，他的教學能力也獲得了學校的高度認可。

據知情人表示，馬超今年10月剛辦婚禮，甚至曾經與河北省隊交流過，有意復出2021年全運會，沒想到如今卻傳出這樣的噩耗。據新京報報導，被馬超教過的學生紛紛不捨表示，「馬老師人很溫柔，對我們也很好。平時上完課也會和大家開開玩笑，就像朋友一樣」、「學校裡很多同學都給馬老師寫了送別的信，希望用這種方式送送他」。

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