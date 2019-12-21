酒駕男車撞女騎士肇逃自摔　後方機車沒發現再撞

▲酒駕男路口先撞一部機車後，疑似肇逃自撞，另一機車閃避不及再撞倒地機車。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

管姓男子20日深夜酒後騎車，從石岡豐勢路巷口騎出來，與林姓女子騎乘的直行機車相撞，林女倒地，管男竟肇逃結果疑似太緊張，自撞水溝矮墩，頭部受傷；另一名徐姓男子騎車經過現場則未注意車前狀況，也撞上林女倒地的機車受到輕傷。警方表示，管男酒測值超標，但目前住院治療中，將先依公共危險罪嫌函送法辦，至於事故原因有待釐清。

20日深夜10點半左右，石岡區豐勢路、梅子巷路口發生連環車禍，警消獲報後立刻趕到現場。消防隊到場後發現，騎車的林姓女子機車與人都倒在豐勢路上；另一名徐姓男子也人車倒地，但傷勢輕微；管姓男子與機車則疑似撞上距離約30公尺外的路邊水溝矮墩旁，頭部受傷。3人經初步包紮止血後，林女送往衛福部豐原醫院，管男送台中榮總，徐男則事後自行到東勢農民醫院治療。

▲警方與消防隊到場處理。（圖／民眾提供）

東勢警方對3人進行酒測，發現管男酒測值超標，另2人都沒喝酒。初步研判應是管男從梅子巷口出來時，與走豐勢路往豐原方向的林女機車碰撞。管男疑似未停留現場，騎車要離開，卻仍撞上30公尺外的路邊水溝矮墩倒地。徐男則是沒注意到前方有車禍，撞上林女倒地的機車。

警方表示，由於管男仍住院中，除將先依公共危險罪嫌將他函送法辦外，也將調查釐清車禍原因及肇責。

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