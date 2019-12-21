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韓國瑜喊成立特偵組　謝震武「1句話戳破盲點」：對檢察官這麼沒信心？

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▲▼韓國瑜喊成立特偵組　謝震武「1句話戳破盲點」：對檢察官這麼沒信心？。（圖／翻攝YouTube「新聞面對面」）

▲謝震武質疑，當初特偵組被撤是因總統濫權，現在韓喊復活特偵組，怎麼會那麼有信心。（圖／翻攝YouTube「新聞面對面」）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在政見發表會上批評，民進黨任內廢特偵組是「為貪官汙吏開一路綠燈」，並讓政府更加腐敗，因此若當選就要立刻成立特偵組。不過知名律師、政論節目主持人謝震武對這點感到不以為然，難道大家不信檢察官，卻對特偵組這麼有信心，「就算有特偵好了，如果總統的手可以伸到檢察官那裡面，他不能伸到特偵裡面嗎？」

謝震武19日在政論節目《新聞面對面》上，首先和大家道歉，18日的節目因為政見發表會直播而改錄，但沒想到政見會淪為互相吐槽的辯論會，3組候選人互相數落彼此不是，這究竟算不算是政見發表會？對此，節目固定通告人、大學教授「人渣文本」周偉航表示，以數據角度來說，這頂多只能算假政見之名的半辯論會，因為3個候選人沒有實質互相辯訐的內容，而且都是「金句式發言」。

周偉航的論述中提到一點，過去馬英九時期的特偵組被民進黨掌權後廢掉，而韓國瑜在政見發表會上有能見度的除了大喊三聲「中華民國萬歲」外，就是讓特偵組「復活」，因為他主打的就是蔡政府內肥貓多。

不過謝震武質疑，難道大家對特偵組寄望真的這麼高嗎，「大家對於我們檢調，尤其檢察官，真的都這麼沒有信心嗎」，「大家如果對特偵那麼有信心的話，馬英九當總統的時候，黃世民他還是檢察總長喔。」對此，國民黨台北市議員徐弘庭表示，關鍵不是大家對特偵組有無信心，而是藉此提醒大家還有很多「懸而未決的事」，看是否能在司法和監察的部分加強。

「Ok，是要凸顯這件事」，謝震武對徐弘庭的解釋沒有意見，但他以身為法律人的角度認為，「我對檢察官或什麼，我有一定的信心。因為要不然我講坦白點好了，如果總統的手可以伸到檢察官那裡面，他不能伸到特偵那裡面嗎？」

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