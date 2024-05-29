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做殯葬業「1原因」友超忌諱！網挺：這種人有福報

紅衣女陳屍旅店　殯葬男搬大體驚「肚子有東西在動」…慟揭悲傷真相

▲友人從事殯葬業。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

每當有重大身亡時，總有善心團隊替亡者修補儀容，暖舉讓人動容！然而一名網友透露，友人是殯葬業者，最近向原PO抒發情緒，提到其他親友生孩子後，就忌諱去對方家裡作客。對此，原PO好奇發問大家也會拒絕嗎？文章引發熱議，「不會，這種人會有福報」、「醫院很髒，那醫師護理師也不能來家裡」。

一名網友在PTT表示，友人從事殯葬業，工作時常會接觸往生者，無奈身旁朋友們自從生孩子後，開始婉拒他去家裡作客，讓友人感到無奈。

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聽到友人的故事後，原PO不禁好奇拋問，「如果是大家，也會拒絕殯葬業朋友來家裡嗎？」

底下網友熱議，「不會啊，這是做功德的行業，身心靈都要準備夠才能做的專業，看盡人生百態，很尊敬辛苦的」、「忌諱這個幹嘛？在醫院離世的也有吧？難道你也不准醫護相關的朋友來你家嗎」、「會忌諱這個，蠻低端的」、「不會，這種人會有福報」、「醫院很髒，那醫師護理師也不能來家裡，消防檢警遇到浮屍之類也很髒，結論：職業歧視的父母最髒」。

一名網友則透露，「不會呀，肥宅沒什麼禁忌，有朋友是殯葬業者，有做遺體修補、化妝，他也會來我家聊天，我老媽過世，也是找朋友來辦理，很專業的。每次聽他分享殯葬業工作心得，覺得是一個非常不容易的職業，半夜常臨時接到電話要去接體，可以看到各種遺體情況」。

有人則認為，「如果有小朋友的話會介意吧！不過很少會約家裡，都約外面吃美食」、「本來就不會約家裡，都約外面啊」。

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