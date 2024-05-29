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美參議員建議：讓台灣士兵「在必要時準備戰鬥」　有助確保和平

▲▼美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團訪問台灣，陸續拜會總統賴清德、副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團訪問台灣。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團訪問台灣，今（29日）陸續拜會總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮等政要。達克沃絲特別提及，肯定台灣政府做出恢復1年義務役這項困難的決定，建議進一步思考，如何讓受過訓練的士兵維持所學技能，未來「在必要時準備戰鬥」，這本身就是種強而有力的威懾力，有助於確保區域和平。

賴清德今天上午接見達克沃絲跨黨派訪問團時表示，近年來，無論是年度《國防授權法》或是上個月通過的《印太安全補充撥款法案》，都納入許多有關台灣的倡議與資源。訪賓的來訪更加展現台美堅實的夥伴關係，「面對疫情挑戰，我們互相扶持；面對極權主義擴張，我們攜手合作。臺美之間各領域的交流在過去幾年來都持續更深、更廣。我們也共同因應假訊息的挑戰，為捍衛民主而努力」。

達克沃絲回應，為了重申他們致力於共同追求和平、穩定，並進一步加深台美夥伴關係，她將加入訪團成員之一的參議員蘇利文（Dan Sullivan）所提的《與台灣同一陣線法案》（STAND with Taiwan Act），希望成為第一位參與該法案的民主黨參議員，並期盼蘇利文參議員在訪團回國後提出該法案。

蘇利文指出，像台灣一樣，美國也是法治國家，他們對台灣的承諾體現在《台灣關係法》中。在這部法律中，美國國會表明，任何針對台灣的武力使用，都將被視為美國嚴重關切的台灣海峽問題。這部法律也承諾，美國將提供台灣自我防衛手段，且美國將維持自身協助台灣進行防衛的能力。

蘇利文說，正如賴清德所提到，美國國會已經通過《印太安全補充撥款法案》，並由美國總統拜登簽署成為法律，為台灣及印太地區提供數十億美元的武器系統及其他能力，以達到強化嚇阻的目標。

▲▼美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團訪問台灣，陸續拜會總統賴清德、副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德今天上午接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）訪團。（圖／總統府提供）

此外，蘇利文在與蕭美琴會面時談及，「現在我們面臨另一個挑戰，在新威權主義擴張的時代，中國、俄羅斯、伊朗及北韓的獨裁者正積極合作」；台灣520就職典禮後，中國共產黨及解放軍在台灣周圍進行軍演，因此，台美更必須團結合作，以增強台灣海峽的嚇阻力量。台灣的義務役服役期恢復為12個月，是實現此一目標的重要方式，他們要肯定台灣政府做出這充滿勇氣的決定。

達克沃絲補充，她曾在美國國民兵體系服役23年，雖然接受的是軍人訓練，但多數任務與民間社會相關，她肯定台灣政府做出恢復1年義務役這項困難而勇敢的決定，並建議能進一步思考：這些受過訓練的士兵如何維持所學技能，未來不論是面對地震或更重要的，展現在必要時準備戰鬥，這本身就是一種強而有力的威懾力，有助於確保區域和平。

▲▼美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團訪問台灣，陸續拜會總統賴清德、副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴與美國跨黨派參議員訪團會面。（圖／總統府提供）

▲▼吳釗燮秘書長請達克沃絲參議員在其回憶錄《活著的每一天》(Everyday is a Gift)上簽字。（圖／國安會提供）

▲國安會秘書長吳釗燮（右）美國參議員達克沃絲（左）在其回憶錄《活著的每一天（Everyday is a Gift）》上簽字。（圖／國安會提供）

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