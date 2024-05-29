超綠老公一次怒告4小王！慾望人妻「劈腿如蜈蚣」　法院認證了

▲高雄人妻被老公指控劈腿4男。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名高姓女子與廖姓男子結婚後卻「不安於室」，不但有胡姓小王，還交了李姓「乾哥哥」和洪姓、楊姓兩名男友，一口氣4劈當起「時間管理大師」，廖男得知後氣得告胡姓小王等4人侵害配偶權，法院判其中3 人應賠償51萬元，而高女事後也告胡姓小王在談分手時，趁機在摩鐵性侵她，害她得了憂鬱症，提告求償60萬元，但法院審理後，判高女敗訴。

判決指出，廖男和高女是在2018年結婚，育有兩名小孩，但婚後廖男卻發現高女有很多「男性朋友」，甚至好幾個在LINE上親暱聊天，互稱「老公、老婆」，於是在蒐證後對胡姓、李姓、洪姓、楊姓男子提告。

法院審理時，胡男坦承與高女有發生性行為，但辯稱不知道高女已婚，李男則強調自己真的只是「乾哥哥」，和高女是「清清白白」，洪男和楊男則是坦承知道高女已婚，但辯稱沒有發生性行為。

法院根據高女和4名男子的LINE對話內容，認定胡男、洪男和楊男都知道高女已婚還發生性行為，已侵害廖男的配偶權，判3人應賠償51萬元。

而高女則另外提告胡男2021年和她談分手時，載她到摩鐵趁機性侵她，還恐嚇說要把兩人的事，告訴她的丈夫和家人，讓她心生畏懼，事後胡男還不斷傳訊息騷擾她，害她罹患了憂鬱症，所以提告求償60萬元。

但法官發現，胡男先前就曾遭高女提告強制性交，但獲得不起訴處分，高女又聲請再議，也被高分檢駁回，因此根據相關事證，難以認定胡男曾對高女強制性交和恐嚇危害安全，侵權行為不成立，因此判高女敗訴，全案可上訴。