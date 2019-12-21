遠東70有愛打卡做公益　邀你一起寒冬助老

圖、文／HappyGo提供

年節將至，大家都歡欣鼓舞準備跨年與過年，但有不少獨居老人，卻無法過個好年，遠東集團慶祝70年，推出「70有愛，遠東打卡做公益」，邀請全台民眾一起打卡做公益，從即日起至明年1月12日，預估募集7萬個愛心打卡，遠東將把打卡數將全數轉為，弘道老人福利基金會的「寒冬助老 刻不容緩」專案的贊助經費，致贈圍爐年菜幫助上千名弱勢長者迎新年、過好年！

想要與遠東一起幫助獨居老人過好年嗎？只需要簡單兩步驟就能共襄盛舉，第一步驟先下載HAPPY GO APP，然後至全台遠東零售據點（遠東百貨、遠東SOGO、遠東巨城購物中心、愛買、遠企購物中心）、遠東飯店（台北、台南）、新北市歡樂耶誕城、弘道老人福利基金會獨居老人城市畫展（全台五個地點），用HAPPY GO APP中的「點點出任務」打卡，即可完成第一步驟。

每天可打卡一次，送HAPPY GO點數1點，還能抽遠東禮券5萬元。

第二步驟為拍下相關打卡點的耶誕樹、布景、彩繪牆的美照，上傳公開分享至個人臉書，並留下「#70有愛遠東打卡做公益 #從看見去改變 #幫助獨居老人過好年」三句標語，就完成「打卡換公益」的活動。

遠東集團此次與弘道老人福利基金會攜手合作，希望透過「70有愛，遠東打卡做公益」活動，讓台灣更多民眾「從看見去改變」，投注更多對公益團體的關心與幫助，包括獨居老人，都能一起過個好年。相關活動辦法快上 http://bit.ly/38xZwJM。