睽違48年！觀光局再進軍歐洲市場　成立「駐倫敦辦事處」吸客

▲觀光局成立「駐倫敦辦事處」。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

近年來台歐洲旅客持續增加，今年截至10月較去年成長8.38％，為擴大我國在歐洲市場的宣傳力道，交通部觀光局正式成立「交通部觀光局駐倫敦辦事處」，這是繼1971年成立法蘭克福辦事處後，再度於歐洲設立辦事處，意義重大。

據交通部統計顯示，近年來台歐洲旅客逐年成長，自2016年至2018年分別為29.9萬、33萬、35萬，約成長16％，其中以英國旅客最多，分別為5.9萬、6.4萬、7.1萬，約成長18％，另外法國旅客約成長24％、德國9％、義大利14％、荷蘭11％。

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為拓展歐洲觀光市場，加強推廣歐洲來台旅遊，觀光局在歐洲正式成立「交通部觀光局駐倫敦辦事處」，該辦事處將轄英國及愛爾蘭，北歐挪威、瑞典、芬蘭及冰島等地區，擴大加強臺灣觀光於歐洲市場的宣傳推廣力道。

▲觀光局長周永暉。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，旅遊服務業有著橫跨各部門及多元產業的發展特性，觀光旅遊，則是串連文化、生活、體驗和科技的整體作用，更是「凝聚眾力、趨動創新」的成果。上次於歐洲設立辦事處，為1971年7月1日成立「駐法蘭克福辦事處」，本次距離上次暌違48年，可謂意義重大。

觀光局表示，將透過辦事處擴大宣傳廣告投放、主題旅遊行程推動、不同族群分眾行銷 、建構平台異業跨域合作等面向發展，再開創台英觀光交流新高峰，並為歐洲整體來台觀光市場增添新活力。