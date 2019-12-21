　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睽違48年！觀光局再進軍歐洲市場　成立「駐倫敦辦事處」吸客

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼觀光局成立「駐倫敦辦事處」。（圖／觀光局提供）

▲觀光局成立「駐倫敦辦事處」。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

近年來台歐洲旅客持續增加，今年截至10月較去年成長8.38％，為擴大我國在歐洲市場的宣傳力道，交通部觀光局正式成立「交通部觀光局駐倫敦辦事處」，這是繼1971年成立法蘭克福辦事處後，再度於歐洲設立辦事處，意義重大。

據交通部統計顯示，近年來台歐洲旅客逐年成長，自2016年至2018年分別為29.9萬、33萬、35萬，約成長16％，其中以英國旅客最多，分別為5.9萬、6.4萬、7.1萬，約成長18％，另外法國旅客約成長24％、德國9％、義大利14％、荷蘭11％。

請繼續往下閱讀...

為拓展歐洲觀光市場，加強推廣歐洲來台旅遊，觀光局在歐洲正式成立「交通部觀光局駐倫敦辦事處」，該辦事處將轄英國及愛爾蘭，北歐挪威、瑞典、芬蘭及冰島等地區，擴大加強臺灣觀光於歐洲市場的宣傳推廣力道。

▲▼觀光局長周永暉。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局長周永暉。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，旅遊服務業有著橫跨各部門及多元產業的發展特性，觀光旅遊，則是串連文化、生活、體驗和科技的整體作用，更是「凝聚眾力、趨動創新」的成果。上次於歐洲設立辦事處，為1971年7月1日成立「駐法蘭克福辦事處」，本次距離上次暌違48年，可謂意義重大。

觀光局表示，將透過辦事處擴大宣傳廣告投放、主題旅遊行程推動、不同族群分眾行銷 、建構平台異業跨域合作等面向發展，再開創台英觀光交流新高峰，並為歐洲整體來台觀光市場增添新活力。

ET快訊
正妹空姐穿國旗裝挺韓！高鐵一路南下：看到很多韓粉超感動
4386人死亡「史上最恐怖船難」　船體找到了…沉寂海底畫面曝
前女團成員單飛解約　「新加坡5天伴遊」驚人價碼曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「5天擊掌30次」最高紀錄！妹子第6天還要　男友臉嘴發白：我快死了

等了20人！媽快排到便當「突被告知移車」　懊惱帶女兒重排...前方露曙光暖炸

2020「八大交通新制」！機車駕訓補助1300元、快速公路拖救1500元起跳

解決「花生之亂」　農糧署3長進駐雲林、開設專線

今年最後一場！全台12/26可見「天狗食日」　各縣市時間表出爐

睽違48年！觀光局再進軍歐洲市場　成立「駐倫敦辦事處」吸客

弱勢兒少奮力逐夢！安麗希望工場慈善基金會圓夢助攻　2019年5追夢得主出爐

石斑肉風味大提升！專家曝「低魚粉」飼料關鍵　生產成本還降10%

「交通8大新制」元旦上路　超跑拖吊收費2萬元

冬至是「四絕日」！藏6大恐怖禁忌...鐵齒觸犯將招厄運

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

「5天擊掌30次」最高紀錄！妹子第6天還要　男友臉嘴發白：我快死了

等了20人！媽快排到便當「突被告知移車」　懊惱帶女兒重排...前方露曙光暖炸

2020「八大交通新制」！機車駕訓補助1300元、快速公路拖救1500元起跳

解決「花生之亂」　農糧署3長進駐雲林、開設專線

今年最後一場！全台12/26可見「天狗食日」　各縣市時間表出爐

睽違48年！觀光局再進軍歐洲市場　成立「駐倫敦辦事處」吸客

弱勢兒少奮力逐夢！安麗希望工場慈善基金會圓夢助攻　2019年5追夢得主出爐

石斑肉風味大提升！專家曝「低魚粉」飼料關鍵　生產成本還降10%

「交通8大新制」元旦上路　超跑拖吊收費2萬元

冬至是「四絕日」！藏6大恐怖禁忌...鐵齒觸犯將招厄運

綠島港區浮現陣陣油花　海巡積極處置阻生態浩劫

正妹空姐休假挺韓…一路南下超感動！身穿國旗裝「甜蜜打氣」：加油

「5天擊掌30次」最高紀錄！妹子第6天還要　男友臉嘴發白：我快死了

「韓妞3寶」一次購得！innisfree超強偽素顏組，1,200元有找

39歲希爾打死不退　數度克服傷痛獲康尼利亞羅獎

等了20人！媽快排到便當「突被告知移車」　懊惱帶女兒重排...前方露曙光暖炸

嘆蔡英文「不是壞人」　陳佩琪：為何放任國家讓派系吃乾抹淨？

剩21天！蘇巧慧透早奔「樹林菜市場發送桃花巧抹布」　親民之舉民眾衝握手

伊能靜高喊：我是中國人！　親教3歲愛女唱《我愛北京天安門》

UBA／台師大、健行開季9連勝　8強門票在望

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

福岡租車台女被酸民霸凌「連睡都無法」

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

吃火鍋衣服好臭　達人2招1晚除臭

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

高鐵找充電站　她見自私一幕怒了

繳21萬拿黑卡　他曝極致尊榮體驗

可能有颱風！專家揭發展　早晚拉溫差...跨年天氣曝

北北基防大雨！下週東北風再南下「北台變天」

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

87秒喊101次「叫警察」！行車糾紛...跳針哥喊到破音

「苗栗國」沒分店原因曝光　漢堡王小編搶到槍

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

手機相簿「長髮妹坐鐵軌」刪掉又出現

更多熱門

相關新聞

台灣好行滿10年！搭乘人數增6倍

台灣好行滿10年！搭乘人數增6倍

為便利旅客觀光，交通部觀光局於2009年推出「台灣好行」景點接駁服務，至今已滿10年，搭乘人數也從76萬人，成長近6倍到446萬人次。觀光局委託逢甲大學團隊，針對台灣好行業者進行評比，今日舉辦頒獎大會。金門縣奪下雙冠王，不僅將戰地文化融入路線，客運服務也十分優秀。

1分鐘影片曝日人「台灣症」蔓延

1分鐘影片曝日人「台灣症」蔓延

觀光局12/12提高包機補助

觀光局12/12提高包機補助

遭轟閨蜜2號升主秘　高雄觀光局闢謠

遭轟閨蜜2號升主秘　高雄觀光局闢謠

基進黨轟「閨蜜2號」 　高市觀光局：符合行銷需求

基進黨轟「閨蜜2號」 　高市觀光局：符合行銷需求

關鍵字：

倫敦觀光局辦事處

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

前女團成員單飛解約伴遊驚人價曝光

小隊長酒後性侵女同事　判刑12年定讞

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

14天爽瘦1.2kg！冬天「懶人減肥法」曝光了

Line群踢人被尋仇　老闆持刀1打6

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面