台灣好行滿10年！搭乘人數增6倍　金門「戰地文化融入路線」奪雙冠軍

▲觀光局今舉辦台灣好行評比頒獎。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為便利旅客觀光，交通部觀光局於2009年推出「台灣好行」景點接駁服務，至今已滿10年，搭乘人數也從76萬人，成長近6倍到446萬人次。觀光局委託逢甲大學團隊，針對台灣好行業者進行評比，今日舉辦頒獎大會。金門縣奪下雙冠王，不僅將戰地文化融入路線，客運服務也十分優秀。

逢甲大學台灣好行服務管理及品質評比計畫主持人陳方元表示，過去半年來透過業務滿意度調查、秘密調查、駕駛教育訓練等方式，進行台灣好行績優評比。他指出，台灣好行成立10年來，有許多重大改變，包括經營模式多元化、品牌加盟、增加假日開行、結合郵輪式列車等。

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陳方元指出，台灣好行近年來結合科技應用，新增公車定位、動態顯示、電子票證等功能，並豐富套票內容與行銷管道，結合食宿育樂各產業，增加套票吸引力。此外也加強對身障人士的照顧，提供無障礙公車，保障身障人士旅遊的權利。

▲逢甲大學台灣好行服務管理及品質評比計畫主持人陳方元。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局副局長周廷彰表示，台灣好行打響運輸旅遊品牌，服務446萬名國內外旅客，提供舒適乾淨的硬體、貼心服務的軟體，讓旅客有更豐富的旅遊回憶，未來盼能持續朝智慧旅遊方向努力，並普及各項外語服務，以便加強服務外國旅客。

為維持台灣好行服務品質，觀光局每年均會委託第三方公正機構，辦理服務品質提升暨優化評比作業，今日舉辦2019年台灣好行服務管理及品質優化作業案頒獎暨成果分享會。

▲觀光局副局長周延彰。（圖／記者李宜秦攝）

今年頒獎結果出爐，品質第一名為金門縣府，其將閩南文化及戰地風情融入路線中，並透過精彩生動的導覽解說服務創造深度旅遊的體驗；第二名為花東縱谷國家風景區管理處、第3名為桃園市政府。服務品質提升獎為北海岸及觀音山國家風景區管理處。

客運部分，第一名為金門縣公共車船管理處、第二名為桃園汽車客運股份有限公司、第三名為南投汽車客運股份有限公司、服務品質提升獎為澎湖縣政府公共車船管理處。其中由金門奪下雙冠王，成績亮眼。

第一線服務人員評比部分，也遴選出4名優秀服務人員，分別是許丕全（金門縣公共車船管理處）、陳釧祐（桃園汽車客運股份有限公司）、劉暉鵬（南投汽車客運股份有限公司）、陳麗萍（澎湖縣政府公共車船管理處）。