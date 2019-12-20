　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣好行滿10年！搭乘人數增6倍　金門「戰地文化融入路線」奪雙冠軍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼觀光局今舉辦台灣好行評比頒獎。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局今舉辦台灣好行評比頒獎。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為便利旅客觀光，交通部觀光局於2009年推出「台灣好行」景點接駁服務，至今已滿10年，搭乘人數也從76萬人，成長近6倍到446萬人次。觀光局委託逢甲大學團隊，針對台灣好行業者進行評比，今日舉辦頒獎大會。金門縣奪下雙冠王，不僅將戰地文化融入路線，客運服務也十分優秀。

逢甲大學台灣好行服務管理及品質評比計畫主持人陳方元表示，過去半年來透過業務滿意度調查、秘密調查、駕駛教育訓練等方式，進行台灣好行績優評比。他指出，台灣好行成立10年來，有許多重大改變，包括經營模式多元化、品牌加盟、增加假日開行、結合郵輪式列車等。

請繼續往下閱讀...

陳方元指出，台灣好行近年來結合科技應用，新增公車定位、動態顯示、電子票證等功能，並豐富套票內容與行銷管道，結合食宿育樂各產業，增加套票吸引力。此外也加強對身障人士的照顧，提供無障礙公車，保障身障人士旅遊的權利。

▲▼逢甲大學台灣好行服務管理及品質評比計畫主持人陳方元。（圖／記者李宜秦攝）

▲逢甲大學台灣好行服務管理及品質評比計畫主持人陳方元。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局副局長周廷彰表示，台灣好行打響運輸旅遊品牌，服務446萬名國內外旅客，提供舒適乾淨的硬體、貼心服務的軟體，讓旅客有更豐富的旅遊回憶，未來盼能持續朝智慧旅遊方向努力，並普及各項外語服務，以便加強服務外國旅客。

為維持台灣好行服務品質，觀光局每年均會委託第三方公正機構，辦理服務品質提升暨優化評比作業，今日舉辦2019年台灣好行服務管理及品質優化作業案頒獎暨成果分享會。

▲▼觀光局副局長周延彰。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局副局長周延彰。（圖／記者李宜秦攝）

今年頒獎結果出爐，品質第一名為金門縣府，其將閩南文化及戰地風情融入路線中，並透過精彩生動的導覽解說服務創造深度旅遊的體驗；第二名為花東縱谷國家風景區管理處、第3名為桃園市政府。服務品質提升獎為北海岸及觀音山國家風景區管理處。

客運部分，第一名為金門縣公共車船管理處、第二名為桃園汽車客運股份有限公司、第三名為南投汽車客運股份有限公司、服務品質提升獎為澎湖縣政府公共車船管理處。其中由金門奪下雙冠王，成績亮眼。

第一線服務人員評比部分，也遴選出4名優秀服務人員，分別是許丕全（金門縣公共車船管理處）、陳釧祐（桃園汽車客運股份有限公司）、劉暉鵬（南投汽車客運股份有限公司）、陳麗萍（澎湖縣政府公共車船管理處）。

ET快訊
初訪女友家！他廁所見「滿山戰果」衝擊一幕2千人灌爆...悲傷
挺韓、罷韓遊行至少十萬人正面交鋒！高雄警「三大警戒區」曝光
《麻辣》女星老公偷吃女同事！崩潰簽離婚協議書「資產全歸她」小
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「2020請假攻略」曝光！請2天爽休11天　一圖看懂「年假最大化」

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」　補報案卻後悔了：繳學費

禮貌問出貨時間！賣家「363字大暴走」...妹子狂卑微道歉　神扯對話網全看傻

【瑪法達談星】12.18～12.24風象星座　水瓶過往所種福田將獲感恩回禮

省道拖救費率⋯明年1/1起上路！里程10km以下最低需付1500元

台大等3校聯合啟動「返鄉投票列車」！票價低於區間車　賣到明年1/3

台灣好行滿10年！搭乘人數增6倍　金門「戰地文化融入路線」奪雙冠軍

贈票／「法老王的黃金寶藏特展」　2020神秘開展　

友借錢失聯！結婚秒傳訊「免紅包，1萬嘟小」　她一看氣炸：1桌才10萬

苗栗街道高掛「綠燈籠」　遭民眾質疑政治考量！公所曝設計理念：尊重原創

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

「2020請假攻略」曝光！請2天爽休11天　一圖看懂「年假最大化」

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」　補報案卻後悔了：繳學費

禮貌問出貨時間！賣家「363字大暴走」...妹子狂卑微道歉　神扯對話網全看傻

【瑪法達談星】12.18～12.24風象星座　水瓶過往所種福田將獲感恩回禮

省道拖救費率⋯明年1/1起上路！里程10km以下最低需付1500元

台大等3校聯合啟動「返鄉投票列車」！票價低於區間車　賣到明年1/3

台灣好行滿10年！搭乘人數增6倍　金門「戰地文化融入路線」奪雙冠軍

贈票／「法老王的黃金寶藏特展」　2020神秘開展　

友借錢失聯！結婚秒傳訊「免紅包，1萬嘟小」　她一看氣炸：1桌才10萬

苗栗街道高掛「綠燈籠」　遭民眾質疑政治考量！公所曝設計理念：尊重原創

「2020請假攻略」曝光！請2天爽休11天　一圖看懂「年假最大化」

快訊／台北市北投墜樓意外！30歲男「工地墜落」命危...送醫搶救中

防境外資金干擾選舉　政府狂抓地下匯兌！桃警破歷年最大宗…營運6年逾70億

暴龍1次損失3大猛將！　「新龍王」西亞卡姆無限期傷停

楊丞琳爆結婚3個月有喜當媽！　「凸肚孕味照」瘋傳…她親上火線回應

桃園原住民議員賄選當選無效　「落選頭」遞補卻不開心…他也涉賄遭起訴

中車株機2021首提供3動車給菲律賓　　「一帶一路」+「大建特建」共創雙贏

東奧馬拉松路線定案　大通公園出發採半馬＋繞圈

下周油價恐連二漲　九五汽油預估漲破29元大關

2億遊艇失火翻覆邁阿密碼頭　主人是男歌手馬克安東尼

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

迷客夏回應「買6杯捐6元」蹊蹺　2原因「無法被6整除」

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

北北基宜大雨特報　冬至「南微熱北轉涼」

掃地機器人逃家　失主終於現身了

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

全國高中職寒假提早放　週六先補課

東北季風水氣再增多！明天全台飄雨

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈

挺韓、罷韓遊行高雄較勁　遊覽車曝現況

更多熱門

相關新聞

1分鐘影片曝日人「台灣症」蔓延

1分鐘影片曝日人「台灣症」蔓延

台日關係友好，許多日本人出國旅遊首選就是台灣，來台日本旅客在本月9日首度突破200萬人，為進一步吸引日客，交通部觀光局近日也推出一則影片，全片擬真「日本電視台」，指稱日本民眾出現「台灣症」，症狀包括為了珍珠而活、會坐在地上看書、有奇怪手勢，該影片短短2天就吸引近7萬人觀看，成功達到宣傳成果。

觀光局12/12提高包機補助

觀光局12/12提高包機補助

金門立委「10搶1」對決！號次抽籤結果出爐

金門立委「10搶1」對決！號次抽籤結果出爐

遭轟閨蜜2號升主秘　高雄觀光局闢謠

遭轟閨蜜2號升主秘　高雄觀光局闢謠

金門縣長見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

金門縣長見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

關鍵字：

台灣好行觀光局金門

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面