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弱勢兒少奮力逐夢！安麗希望工場慈善基金會圓夢助攻　2019年5追夢得主出爐

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▲▼安麗希望工場慈善基金會,追夢計畫。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

▲2019「小夢想．大志氣」追夢計畫網羅各界專家審慎評選夢想提案。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

小時候寫的作文題目「我的夢想」，還記得當時寫下了什麼夢想？如今是否圓夢了？亦或曾試著去追夢卻被人看輕？別灰心，來看看現在的弱勢兒少是如何克服資源缺乏的障礙，將夢想一步一步地實現，或許能再次鼓動追夢的心。

安麗希望工場慈善基金會成立「小夢想．大志氣」追夢計畫，協助偏鄉、弱勢孩童追夢，每年以提案競賽方式徵求追夢計畫，最終選出5組並提供總金額750萬元、單件最高補助150萬元的追夢基金，計畫至今已邁入第8年，今年首度將大專院校以下青年學子納入計畫，鼓勵學子向夢想前進，經過激烈評選，最終分別由新竹縣嘉興國小、臺北市職學國際社會企業有限公司、宜蘭縣蘇澳鎮岳明國民小學、臺南市七股區建功國民小學、高雄市旗津國中五個單位提出之計畫，奪得2019年安麗追夢基金。

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嘉興國小「拿互依&馬胎合唱團」泰雅族孩子們於2016年組成合唱團，以嘹亮的歌聲融合泰雅文化的演出次次感動人心，今年7月更赴德國參與「第11屆布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱大賽」榮獲青少年組、民謠組雙料金質獎。透過本次獲得的「小夢想．大志氣」追夢基金，將讓小泰雅們再度圓夢，於2020年7月前往比利時參加第11屆世界合唱大賽，唱響台灣獨特的美。

▲▼安麗希望工場慈善基金會,追夢計畫。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

▲新竹縣嘉興國小的「拿互依&馬胎合唱團」國內外獲獎不少，2020年將唱響比利時世界合唱大賽。

職學國際社會企業有限公司：來自西海岸的15歲在地少年，曾誤入歧途的他們，從原來不曉得想做些什麼，到如今希望能透過一台行動餐車壯遊台灣365個鄉鎮，憑自身所學親手製作美食，送餐給失能者或獨居老人，將愛傳遞給需要的人，也讓自己從失能到自立再到供應，運用「小夢想．大志氣」追夢基金打造五星級行動餐車，用實際行動走遍城鄉，從廚藝找到未來、肯定自我。

▲▼安麗希望工場慈善基金會,追夢計畫。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

▲職學國際社會企業有限公司「西海岸少年勇闖368，五星級餐車巡迴日記」將以料理美食分享、學習請益，走遍全國，為光榮西海岸的創生工程做預備。

宜蘭縣岳明國小：2020年預計讓孩子駕著自製重型帆船繞行台灣一周，以跳島方式串聯環繞台灣本島四周的離島，與當地學校等機關團體一起進行海洋教育交流以及守護海洋的淨灘環保活動，運用追夢基金打造守護孩子旅程的大帆，攜手共創永續發展的臺灣海洋夢。

▲▼安麗希望工場慈善基金會,追夢計畫。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

▲宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小「樂觀小帆手海洋臺灣夢」追夢計畫，期望帶領學童透過海洋教育交流體認，增進探索海洋知識、啟發技能的興趣。

臺南市七股區建功國民小學：「想要挑戰自我，還要守護自然風景！」台南市建功國小聯合新北市插角國小、花蓮縣志學國小、高雄市瑞豐國小，共4所學校的孩子們「為公益與環境而跑」，透過對路跑的努力和堅持，帶領學童從平地走向高山，瞭解台灣這塊土地的故事。

▲▼安麗希望工場慈善基金會,追夢計畫。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

▲台南市七股區建功國小發起「0到 3422 的堅持，為公益與環境而跑，串起山海谷城孩子的夢想與希望」追夢提案，帶領學童瞭解台灣這塊土地的故事、實踐與環境共存的理念。

高雄市旗津國中：為了能讓視力病變的同窗，再次體驗最愛的蔚藍大海，旗津國中學童，運用雙手打造旗津在地海洋文化的大木船，以及能夠拍攝船底美麗的海洋風光的透明船，向國人介紹海洋之美，以海洋科學研究為名，共同傳遞愛護海洋之心，成就對彼此的心意。

▲▼安麗希望工場慈善基金會,追夢計畫。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

▲高雄市旗津國中提出「海洋科學之星，與海洋共好」追夢計畫，幫助校內眼睛病變學童一圓航海夢，透過海岸研究課程，向更多學童傳遞知海愛海的心。

安麗希望工場慈善基金會今年除基金會內部評審外，更邀來台大社會工作學系教授馮燕、南投爽文國中教導主任王政忠、蘇打綠團長「阿福」、立法委員余宛如、衛福部社會及家庭署兒少福利組張婉貞科長擔任評審。入圍團體也上街拜訪鄰里，利用各種宣傳管道吸引民眾熱情投票，最後共集結了10萬多票，力挺孩子們完成夢想。未來也將持續關心5組追夢團體後續追夢進度，期盼能成為所有追夢團體的有力後盾，也鼓舞未入選的團體能永不放棄，繼續勇敢追夢。心中有夢卻因種種原因裹足不前的人們，看著他們的努力堅持，還再為自己找藉口嗎？拾起失落的夢想，擬定計畫，出發追夢去！

安麗希望工場慈善基金會2019「小夢想．大志氣」追夢計畫得獎名單：
https://amway.bhuntr.com/tw/dreammaker2019/winner

▲▼安麗希望工場慈善基金會,追夢計畫。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

▲2019「小夢想．大志氣」追夢計畫募集年輕應援團為各組追夢團體加油打氣。

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