盼中美簽協議前先放加拿大人！耿爽：現在是否欲哭無淚？

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）盼中美簽協議前考慮加方訴求。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

美中預計明年一月簽署第一階段貿易協定，不過加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）19日接受訪問時表示，美國不應該和北京政府達成任何最終貿易協議，除非中國釋放2名被拘留的加拿大人。對此，中國外交部發言人耿爽20日表示，「不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺，替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己。」

在魁北克電視台TVA周四播出的「Salut Bonjour」節目中，杜魯道點名美國政府，要求當局利用與中國進行貿易談判的機會，作為2名加拿大人獲釋的籌碼，若孟晚舟和2名加拿大人的問題沒辦法解決，美國就不應該和中國簽署最終完整的協議。

針對杜魯道的言論，耿爽指出，他要奉勸加方，通過拉幫結派或者將一些其他議題去進行掛鉤、向中方施壓，這種做法注定是徒勞，也是無效的。「解鈴還須繫鈴人，我們奉勸加方正視中方嚴正立場和關切，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，並讓她平安回到中國。」

▲加拿大公民前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）被中國政府拘留中。（圖／路透）



最後，耿爽補充強調，當前造成中加關係困難局面責任完全在加方，至於加方一直糾纏的兩名加拿大公民的個案，這兩人是因為涉嫌從事危害國家安全的活動，已經由中國的偵查機關偵查終結，並按法律規定移交檢察機關審查起訴。

此外，杜魯道本周也表示，他對2名加拿大人被捲入外交爭端一事感到遺憾，但並不後悔政府履行與美國的引渡條約；但他也坦言，這起事件在過去這一年幾乎影響加、中之間各層面的關係，「這是我們非常嚴肅看到的問題，是加拿大與中國關係之中最重要、最優先的事。」

目前美國、德國、澳洲、英國等國家與機構均公開力挺被拘留的加拿大人，呼籲釋放2人。加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）19日透露，領事官員已分別於本周一、二探視史佩弗及康明凱，但礙於隱私法，無法對外說明會談細節。

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