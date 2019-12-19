估2020中國經濟成長跌破「6」　世銀公布新GDP報告

▲中美爭端影響國際貿易往來，圖為上海洋山深水港四期工程。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

中美達成首階段貿易協議後，牽動中方對經濟發展的樂觀預期，但據世界銀行今（19日）最新發布的《中國經濟簡報：週期性風險與結構性改革要務》報告，預測到2020年，中國經濟增速將跌落「6」關口，來到5.9%，2021年則為5.8%。

報告指出，中國經濟在實際可支配收入強勁增長的支撐下，仍保持相對韌性，較為寬鬆的政策態勢幫助緩解部分影響以及其他外部因素。因此，預測2019年中國經濟增速為6.1%，而2020年表現為5.9%，2021年5.8%，理由是「受內外部因素影響。」

▲世銀預測大陸2020年GDP成長率為5.9%。（圖／CFP）

報告提醒，世界經濟依然面臨諸多挑戰。中國經濟面臨的外部風險主要來源於主要經濟體，尤其是歐洲部分國家經濟放緩幅度超過預期，以及全球貿易和投資疲軟。

據了解，大陸國務院新聞辦公室於上周五（13日）晚間舉行記者會，說明中美達成首階段貿易協議內容，包括將大量購買美國農產品；在美國方面，則答應取消擬加徵的關稅，減半部分已加徵的關稅等。

央視報導引述世界銀行中國局局長芮澤的分析，建議大陸政策制定者，需要審慎進行政策平衡，以減少增長面臨的周期性風險，同時堅持必要的經濟去槓桿化。芮澤表示，這可能在短期內，增長速度放緩，但增長更加安全。

按美國貿易代表萊特希澤說法，作為第一階段貿易協議的一部分，中國同意在2017年雙方貿易戰未爆發時240億美元基礎上，未來兩年內再購買320億美元的美國農產品。同時，協議將使北京未來兩年總共購買額外兩千億美元的美國商品和服務，這將大幅降低中美間的貿易逆差。

19日下午，大陸國務院發布第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單。公告稱，按國務院關稅稅則委員會關於試行開展對美加徵關稅商品排除工作的公告》（稅委會公告〔2019〕2號）內容，經國務院批准，對第一批對美加徵關稅商品，第二次排除部分商品，自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加徵我為反制美301措施所加徵的關稅，已加徵關稅不予退還。第一批對美加徵關稅的其餘商品，暫不予排除。第一批清單中，包括白油、食品級微晶石蠟、茂金屬高密度聚乙烯等材料。

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