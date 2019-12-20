涉散播仇恨言論、使用歪曲教材　80名香港示威教師被捕

▲自從「反修例風波」爆發後，香港迄今已有80名教職員被捕。圖為一名示威者受訪時的畫面。香港示威民眾。（圖／記者宋良義攝）

大陸中心／綜合報導

自從「反修例風波」爆發迄今，香港已有數十名教師及教職員因參與反對修訂《逃犯條例》示威被捕。教育局曾多次宣示會嚴肅審視每宗涉及教師專業操守的個案，不排除考慮取消涉案教師的資格。

教育局局長楊潤雄周五(20日)在記者會上表示，至今包括有教學助理在內80人被捕。自6月起至11月底，局方接獲123宗近期社會事件跟教師有違專業操守的投訴，大部分及涉散播仇恨言論。目前已初步完成審視74宗個案，並先後向5名教師發信譴責、向1名教師發信警告、另向7人發信勸喻，還有31宗正等待或考慮相關教師的回應，以決定下一步動作。

楊潤雄強調，教師的一言一行都會影響學生及社會將來，因此即使個案輕微，教育局亦會嚴肅看待。他指出，已完成調查的13宗個案中，主要涉及仇恨及挑釁言論。他認為教師即使在個人社群帳號中發表個人言論，但此舉已反映該教師本身的想法，會被他人轉載而影響別人。

有學校更被發現使用的教材有偏頗，局方已要求學校停用、及將一名公立學校教師停職，上述相關教材被指違反一般社會道德價值觀，並且不適宜在該年級教授。他同時表示，局方會再向學校發出另一封信，進一步說明局方對校方處理涉嫌違法教師及違規學生的要求。

若校方偏離局方指示，局方會逐一跟進處理。信件並建議學校將被捕的教師停職，以保障學生安全及學校運作，同時重申停職非未審先判。

他又透露，有學校已向相關教師採取行動：包括降職、調離原有職務等。局方收到有兩宗校學教師遭停職的個案、此外亦有兩名學校教師離職。教師若涉及嚴重罪行、例如暴力及違反社會道德觀，該局會要求學校將教師停職。

被問及此舉是否有打壓教師言論自由之嫌時，教育局常任秘書長楊何蓓茵予以否認，並指社會注重教師的言行，要求表裡一致。她強調教師發表政見或任何意見並沒有問題，每個人有其個人言論自由，教育局僅關注涉及仇恨及不獲社會價值觀接納的言論。

逾半年的「反修例示威」至今約有1000名被捕人士年齡未滿18歲，楊潤雄指出，向學校發出的信件裡提到，要求學校再度呼籲學生勿參與違法行為，法庭不會因學生年輕而輕判，該局也會要求學校按既定程序懲處涉案學生