張博雅：監察院今年共彈劾28人　海委會4人居首

▲監察院。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院長張博雅20日率領監察委員赴行政院巡察，張博雅表示108年監察院總共通過18件彈劾案，彈劾人數有28人，其中以海洋委員會暨所屬機關4人為最多，其次則為行政院、國防部及法務部暨所屬機關各2人，以及行政院主計總處、中央選舉委員會、農業委員會、教育部暨所屬機關各1人。

張博雅20日率監察委員赴行政院巡察，由行政院長蘇貞昌與相關部會首長就108年施政重點工作進行簡報，再由張博雅針對監察院108年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權之行使結果進行綜合性說明，並由監察院各委員會召集人或推派委員就委員會專案檢討議題發言。

▲監察院長張博雅。（圖／記者屠惠剛攝）



張博雅指出，監察院108年通過18件彈劾案，彈劾人數有28人，依官階類別區分為政務人員6人、選任（即民選地方首長）4人、簡任6人、將官2人、法官2人、檢察官1人，其餘為薦任及校官等計7人。今年彈劾違法失職之態樣大多為違反政府風紀及貪瀆為主，共計9案約占5成。

依各中央機關被彈劾人數排序，其中以海洋委員會暨所屬機關4人為最多，其次則為行政院、國防部及法務部暨所屬機關各2人，以及行政院主計總處、中央選舉委員會、農業委員會、教育部暨所屬機關各1人。

此外，今年共通過173項糾正案，行政院暨所屬機關總計被糾正124案次，各縣市政府暨所屬機關被糾正49案次，其中又以經濟部暨所屬機關22案次為最多，其次是衛生福利部暨所屬機關16案次、教育部暨所屬機關12案次。

根據監察院調查也發現，行政機關辦理業務所依據的法律或規定，與當前社會環境顯有脫節，建議應儘速檢討修正之法規計有60項，其中19項已修正。

張博雅表示，基於五權分立原則，監察權是政府施政的外控機制，監察院近年來針對行政機關涉有違失的工作及施政，或者對中央及地方公務人員違法失職案件皆有進行調查，例如勞保基金財務、駐大阪辦事處長自殺案以及普悠瑪列車翻覆事件等社會關注重大案件，所提之調查報告也常為外界做為檢視行政機關施政的重要參考。

張博雅說，監察院本次彙總108年調查、糾正、巡察、民眾矚目議題，以及審計部審計各部會財務及績效等各項建議意見，期望行政院督促各部會研究改進，並列管追蹤及切實解決，使兩院在五權憲法體制下就不同權責領域為國家廉能、民眾福祉奉獻心力，以符合人民的期望。

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