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彈劾川普案順利過關　「檯面下真相」更驚人…CNN分析：或許對他更有利！

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▲美國總統川普（左）眾議院議長裴洛西（右）。（圖／路透）

▲美國總統川普（左）眾議院議長裴洛西（右）。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國眾議院於當地時間18日進行川普彈劾案辯論投票，兩項條款包括濫用職權和妨礙國會，分別以230與216票贊成票通過，預計將於2020年一月初送進參與院進行審訊。對此《CNN》即分析，川普遭到彈劾一案不全然不好，因為根據民調數字，許多民眾反而不比過往支持彈劾。

根據《CNN》報導，儘管過去眾議院議長裴洛西曾說到「彈劾總統可能是分裂國家的一個行為」，但在爆發出7月份川普曾與烏克蘭總統澤倫斯基進行通話，要求調查競選對手拜登的背景後，川普「濫用職權」一事就讓彈劾案議題再次浮上檯面，且隨即受到民主黨人的催促，迅速進入程序。

然而卻是越來越多數據證明，公開彈劾川普，反而會帶給他在政治上不小的幫助。自10月份以來眾議院中的民主黨人提出對川普進行彈劾至今，川普的工作支持率從39％上升至45％；而原先支持彈劾川普的也從52％下降至46％。過去裴洛西也不希望走上彈劾一路，但隨著民主黨人的要求，加上通俄門之後又爆發通烏門，讓裴洛西不得不走上這一途。

此外，這場彈劾案，也可能讓川普內心竊喜，上任3年多來美國社會鴻溝加深，面對明年的總統大選，恐怕也將更加惡化，川普是否該被彈劾，支持者與反對者各說各話，甚至出現政治惡鬥。對共和黨而言，川普目前連任之路障礙不多，川普彈劾案讓川普支持者更團結在深深的同溫層裡，部分搖擺州甚至有向共和黨傾斜的現象，讓他們即使被稱為「川普黨」，也要緊緊包圍在川普身邊，希望藉由民眾厭惡政治惡鬥來穩固票源。

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