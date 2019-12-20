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玉山積雪2.5公分！今晚到明晨有機會再迎雪　明起全台轉溫暖

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨,親子。（圖／記者李毓康攝）

▲今起降雨逐漸趨緩。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

周末轉好天氣！中央氣象局表示，明（21）日起東北季風減弱，白天全台高溫回升，北部約23度、中南部28度，僅剩北部、東半部地區有零星降雨。此外目前關島南方海面持續有熱帶擾動，下周一後才可確定是否成颱。另今早玉山降下初雪，積雪約2.5公分，預計今晚到明晨都有機會再下雪。

氣象局預報員李孟軒表示，今日受東北季風影響，北部、東半部亦有短暫降雨，直到明日清晨氣溫均偏涼，各地低溫約16到19度。到了明日白天東北季風將減弱，白天高溫逐漸回升，北部約23度、中南部28度，降雨也會逐漸趨緩。

請繼續往下閱讀...

李孟軒指出，周日東北季風將再增強，屆時北部、東半部高溫將下降至21度，低溫則約16到18度，不過水氣不會太多，主要僅東半部會有局部降雨，北部則有零星陣雨，到下周二、三東北季風再度減弱，回復舒適天氣。

▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲周日低溫約為16到18度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

李孟軒表示，下周四（26日）起再受到另一波東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區又會有降雨情形，低溫約15到18度，北、東高溫僅剩20度，其他地區則為多雲到晴。

另外，由於今日溫度低、水氣多，玉山於今早11點25分下起今年首波初雪，中間斷斷續續降雪，直到下午1點35分，積雪達2.5公分，李孟軒表示，今晚至明日清晨，水氣都十分充足，3000公尺以上高山都還有機會降雪。

▲▼玉山氣象站於1125雨夾雪。（圖／氣象局提供）

▲玉山氣象站於1125降雪，積雪共2.5公分。（圖／氣象局提供）

此外臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前菲律賓東方、關島南方低緯度洋面上持續有熱帶擾動活動，有進一步發展成熱帶低壓或颱風的機會，因此下周一到跨年間的天氣變數很大。

李孟軒表示，現有擾動確實有機會發展成台，不過各預測分歧度仍高，需等到下周一後才能確定是否成颱，目前預計路徑將偏西通過菲律賓，確切路徑位置則須待下周確認。至於跨年時天氣，則還無法肯定預測。

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