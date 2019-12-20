煮泡麵隨手倒！他意外混出「神級組合」：莫名很搭　網一撇步煮出東南亞味

▲大家煮泡麵會額外加什麼料呢？（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

加入青菜、散蛋或起司片，這些都是大家煮泡麵時常見的搭配法，不過一名網友就發文分享他意外配出來的秘方，原來他在泡麵裡加入「牛奶」，不僅和海鮮很搭，在辣味泡麵裡又是另一種風味。貼文一出，也吸引不少網友躍躍欲試。

有網友在「mobile01」上發文，表示某日他在煮海鮮泡麵時，一時突發奇想，就倒入一杯牛奶，沒想到效果竟出乎他意料的好，「海鮮泡麵的那個鮮味莫名地跟牛奶很搭。」

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他指出，如果再額外多加一些青菜和火鍋料，簡直就是外面火鍋店在賣的「牛奶火鍋」。原PO一試成主顧，表示從那之後只要有煮泡麵，就一定會加牛奶，尤其是韓式辣味泡麵，喝下去會有一種豚骨濃湯的感覺，非常推薦大家嘗試看看。

▲除了起司片，牛奶應該也是不錯的選擇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，網友們都表示自己有加過起司片，但倒是沒想過加牛奶，同時也分享自己心目中的最強混搭法，「在韓國有買到味味A排骨雞麵，那時就加了起司，意外不錯吃」、「加麻辣鍋底吧，配鴨血那些，就是麻辣燙了」、「加乳狀椰奶或粉，東南亞風味」、「肉骨茶泡麵+布丁也不錯」、「加雞精也不錯啊，沒騙」。

要提醒的是，毒物專家招名威指出，現今泡麵雖然沒有防腐劑問題，不過仍要留意避免攝取過多油脂和鹽分，建議吃泡麵前可以先讓麵體浸泡一下，把浮出的油份倒掉，另也可搭配生菜沙拉等含鉀的食物，來幫助鈉的排出。

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