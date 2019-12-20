快看最會撩人的波特王　撩妹新梗創意來源是什麼？！

▲快看最會撩人的波特王這次要在特力屋怎麼撩妹！（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

「除了鑽木取火以外？我還能鑽到你懷裡取暖」，沒錯，最會撩人的波特王這次來到特力屋展開最新的「撩妹特輯」，除了口頭撩到妹，可要有十足的實力讓你當個「十項全能」的男人。不管是居家壁面「鑽孔」、DIY組裝家具都能輕鬆「鎖家具」、庭院草長時能「除草」，都是讓妹子讚嘆的必備技能，這時候就靠BLACK+DECKER百得惡魔機，只要一機就可以搞定居家裝修需求，想要擁有新一代撩妹神器嗎？跟著波特王到全台特力屋一起體驗當個「十項全能」的男人吧。

▲波特王如何靠著B+D惡魔機撩到店員的芳心呢？（立即看影片）



過年要到了，只是簡單的居家修繕找人實在太划不來!現在只要有了它，居家修繕輕鬆解決。一般的電動工具大都是一個機身與電池，只能解決一種需求，所以要準備好多的電動工具，真是燒錢又佔空間，但有了B+D百得惡魔機就夠了，全機採用一機多頭，只要更換接頭就能改變功能，共有11種頭可以更換，包含軍刀鋸頭、修剪頭、剪刀頭、電鑽頭、震動電鑽頭、衝擊電鑽頭、修邊頭、圓鋸頭、打氣頭、磨砂頭以及線鋸頭，鎖螺絲、做木工、除草、打氣等一次搞定，除了節省掉購買各種工具的錢以外，還節省空間、方便收納，超適合需要能應付各種場合的人。





▲一機多頭，依需求更換接頭，就能滿足您的需求（圖／翻攝自特力屋官網，下同）

▼B+D百得惡魔機採用一機多頭智慧機座，共11種接頭可以更換。



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此外，若是未碰過電動工具的入門者或女性者，擔心電動工具好重不好使力，都不用擔心！ B+D百得惡魔機重量約1.45公斤，把手採用特殊橡膠包覆十分好握，讓力氣小的女生也很好施力，如果不想求人「靠自己」也很好。有網友使用後就表示「充飽電只需45分鐘，很快速」、「不用買很多工具，一套搞定」、「滿適合初學者使用的」。

想變成跟波特王一樣的「十項全能」的撩妹達人嗎？全台特力屋有多種最好用的電動工具，趁著年前居家修繕解決各種居家疑難雜症輕鬆搞定，快來店體驗究竟有多好用!幫心儀的對象展現你的Man Power讓感情快速升溫。

即日起~2020/1/12，特力屋實體店百得惡魔機享88折優惠，再享全館消費滿2000再送200折價券(部份商品除外，活動詳情請依店內公告為主)，百得電動工具由台灣特力屋獨家經銷。