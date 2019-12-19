男子持刀衝學校隨機砍人！2童遭捅「一人噴血慘死」…另一童椅子擋刀救命

▲大陸廣西大化發生校園血案。（圖／翻攝《紅星新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣西大化縣日前發生一起校園血案，一名男子持刀闖入大化縣第四中學，隨機砍殺2名學生，導致一名當場死亡，另一名學生拿椅子擋了刀，受了重傷。目前行兇的男子已被當地警方控制，全案仍在進一步偵辦當中。

綜合陸媒報導，這起事件發生在17日下午2點左右，行兇的盧姓男子與一名廖姓家長發生衝突，因此想找廖男的孩子復仇。盧男提著「一箱水果」到了校門口，以探望孩子的名義進入學校，接著直奔教學樓的五樓。

廖男被盧男威脅「殺孩子」，立刻致電孩子的導師韋老師，要求幫忙把孩子藏起來。盧男到了教室外，卻找不到廖男的孩子，開始在校內遊蕩。

▼大陸廣西大化發生校園血案，盧男持刀衝入校園，隨機砍2名學童。（圖／翻攝《紅星新聞》）



韋老師發現盧男，立刻上前詢問，「你要找哪個學生」，接著從對方手中接過一本講義，一打開竟然發現裡面寫著「殺人」的字眼，覺得事情相當嚴重，準備出手控制盧男。

豈料盧男發現韋老師的動作，立刻從上衣拉鍊內掏出一把刀，開始持刀揮砍，將韋老師逼退。逼退韋老師後，盧男拿著刀衝入後方的班級，對著坐在教室後方的黃姓學童捅了一刀，又揮刀攻擊另外一名呂姓學童。

黃姓學童突然遭捅，當場噴血倒地，傷重身亡；呂姓學童發現盧男持刀亂揮，拿出椅子阻擋，但仍被砍殺，身受重傷倒地，目前情況不明。警方接獲報案後，立刻趕到現場，將盧男控制，全案仍在進一步偵辦當中。

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