「罷韓大遊行」綠營大咖全缺席　成立防韓粉攻擊Line帳號、攝影蒐證組

▲罷韓大遊行將於21日舉行。（圖／記者吳奕靖攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

Wecare高雄、台灣基進及公民割草聯盟等民間團體，將在21日自主性舉辦「罷韓大遊行」，在民進黨方面，地方民意代僅響應議會民進黨團「陪伴守護向前行」的理念設置加油站，並以個人身份參與，同時呼籲「和平、理性、陪伴」的立場。同時為避免衝突產生，也已設立與警方連線的Line帳號，供民眾通報，也已組成攝影蒐證小組。

罷韓大遊行於21日下午1時30分起，以高雄文化中心為出發點，行經五福一、二、三、四路（東向西），接著到五福橋，然後左轉公園二路，再右轉公園二路，最後抵達七賢三路口。

由於同時韓國瑜陣營則是舉行「挺韓大遊行」，屆時兩方勢力在高雄大集結，為了確保遭到韓粉不理性的攻擊，「罷韓」民間團體，則透過設置Line＠帳號「1221wecare台灣大遊行平安網」，邀請每一位參與遊行的民眾加入，透過此帳號，確保自身的安全跟權益。

▲罷韓遊行 。（圖／Wecare高雄提供）



Wecare高雄表示，如果民眾遭到韓粉不理性的攻擊挑釁，除了保持安全距離之外，建議全民手機錄影、拍照，並透過Line給官方帳號，主辦單位會與警方即時連線，同時主辦單位也有全程攝影小組陪同蒐證。

至於該場罷韓遊行，民進黨並未涉入，而是由多個民間團體自發性舉辦，在民進黨方面則受邀參與，地方民意代表包括立委趙天麟，則會以「陪伴守護向前行」的理念設置加油站，在遊行路線中，設立馬拉松比賽概念的補給站，給予遊行民眾必要的協助。

在黨內重量級政治人物方面，總統蔡英文、副總統候選人賴清德、副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁等人皆不會參與。對此，陳其邁表示，選舉剩下20幾天，有很多立委或總統助選的行程，假日的時間都會佔得非常滿。

陳其邁強調，這是民眾相對在同一時間有支持國民黨或韓國瑜的遊行，也有民眾自發的「Wecare」，假如大家覺得市長選了一半離開或對市長有不同意見，自然而然會有不同意見的表達，所以合法的集會遊行，民眾自由自在地表達意見，都會尊重、支持。

▲罷韓公民割草。（圖／記者洪正達攝）

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