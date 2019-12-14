炸彈客衝擊大選維安！警方如臨大敵　國安局3大措施巡場地死角

▲國民黨部炸彈客投降。（圖／記者吳奕靖攝）

記者徐政璿／台北報導

在台南後壁區國民黨部放置爆裂物的吳姓男子，藏匿高雄苓雅區公寓，14日清晨遭到警方攻堅後中彈送醫。由於適逢總統大選，警方如臨大敵，增派許多機動巡邏警力，國安局也特別針對場地死角、舞台下方、動線周邊加強複檢。

國安人員表示，總統候選人的行程與造勢場地，特勤人員循例進行3大檢測。首先，在上、下車點及行進路線，會進行周邊環境及可疑物品使用爆裂物偵測器實施檢查。

第二，在舞台周圍，總統使用麥克風及接觸物品使用輻射偵測器偵測，防止輻射危害，舞台周邊、下方如有可疑物亦使用爆裂物偵測器檢查 。

第三，為了防止空拍機的危害，若有空拍機在周邊，警察、憲兵等人員會立即用干擾器實施防止。

國安人員強調，以上維安3大檢測，平時都會落實管制、執行，跟爆裂物事件無關，但也因為爆裂物事件，會特別針對場地死角、舞台下方、動線周邊加強複檢。

根據公開行程，總統蔡英文14時30分將赴高雄市競選總部出席政策發表記者會，16時赴台南市競選總部出席台南市競選總部成立大會，19時45分回新北市出席江永昌「2020台灣要贏新北群英會」。

總統候選人韓國瑜15時30分出席彰化聯合競選總部成立，17時10分出席雲林聯合競選總部成立，18時參拜虎尾王爺公廟，19時15分參拜麥寮拱範宮，20時20分出席嘉義聯合競選總部成立。

▲蔡英文台南競總成立現場維安升級。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼韓國瑜出席台中競總成立。（圖／記者楊蕓攝）