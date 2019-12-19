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名醫黃慧夫「無罪變有罪卻無法上訴」！推動修法卻不能受惠　煎熬11年自救翻案

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▲▼黃慧夫業務過失致重傷害案件，終於獲平反。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃慧夫業務過失致重傷害案件，終於獲平反。（圖／記者吳銘峯攝，下同）

記者林昱萱／綜合報導

台大醫院整形外科主治醫師黃慧夫，11年前為一名少年手術，但少年術後自行轉院，變成右腿缺血性壞死，最後截肢，而黃也因此被提起公訴，而他一審原被判無罪，但案經上訴二審時遭判有罪確定。此外，礙於當時刑事訴訟法規定，黃慧夫無法再繼續上訴，雖然立法院之後推動修正條文，但因為法不溯及既往，黃也無法因此受惠。

黃慧夫自認沒有醫療疏失，一審法院也判決他無罪。但卻於二審時卻被改判有罪，判刑4個月定讞。此外，由於當時的刑事訴訟法規定，「下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院：一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。二、刑法第320條、第321條之竊盜罪。」，讓黃慧夫無法繼續上訴。

黃慧夫一案，讓社會大眾高度重視，而大法官於2017解釋字第752號解釋，宣告相關條文違憲，立法院以隨即在同年通過刑事訴訟法修正條文，「若一審判無罪，二審改判為有罪時，案件均可上訴第三審」但由於法不溯及既往的規定，黃慧夫也無法從這次的修正中受惠。

▲▼黃慧夫醫療過失案，再審獲判無罪，全案確定。（圖／記者吳銘峯攝）

不過，黃慧夫並未因此放棄，在民間司改會的協助下，重新努力蒐集證據，想要重啟再審，同時並請求台大醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院等3間醫院，各自針對本案作出醫學鑑定報告。這3份報告都指出，黃慧夫當時進行的「筋膜切開術」成功，藉由他的手術成功挽救患者的生命；另外也認為患者術後受到良好照顧，當時的術後護理紀錄「末梢血循可」、「傷口微滲粉紅色」，轉院後的護理紀錄「皮膚溫暖、皮膚顏色粉紅、皮膚完整性傷口」，都在在顯示，患者術後得到良好照顧，黃慧夫並無過失。

黃慧夫提出這3份新的醫療報告，當成再審的新證據，請求高院重啟再審。高院2018年裁准重啟再審程序，經過合議庭審酌後，也認可3份醫療報告的結論，改認定黃慧夫並無過失，最後判決黃慧夫無罪確定，還他清白。

另外，對於釋字第752號，大法官於釋憲時解釋，「惟就第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決者，被告不得上訴於第三審法院部分，未能提供至少一次上訴救濟之機會，與憲法第16條保障人民訴訟權之意旨有違」因此宣告違憲。對此，前總統馬英九涉洩密案，一審獲判無罪，但案經上訴到高院後，則被改判4月徒刑，倘若在以前，馬英九是無法再進行上訴的，但由於釋字752號、刑事訴訟法的修正，讓他得以上訴一搏，最終被改判無罪確定。

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