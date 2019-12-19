台61線「最美公路段」前突爆胎　夫妻卡路邊超慌！「機械科」警救援

▲吳男與妻子開車經過台61線115K時，輪胎被鐵條刺破，幸遇巡邏員警前來解圍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

家住雲林縣的1名吳姓男子與妻子，16日中午11時許，2人開車行駛在網路票選最美的台61線115K北上路段，左後輪忽然被車道上異物刺破，車輛停放外側車道與路肩車道中，巡邏員警見狀立即下車指揮並協助將車輛推至路肩安全處，防止交通事故發生；高職有機械科背景的所長更主動幫忙更換破損輪胎，讓2人能平安駕車返家。

通霄分局埔口派出所所長陳永彬表示，16日執行巡邏勤務時，在台61線115K北上路段『通霄鎮新埔段』，發現由吳男所駕自小客車，因車輪不慎輾壓內側車道掉落的鐵條，致左後輪胎爆胎，車輛停於外側車道與路肩車道處，因快速道路車水馬龍且車速相當快，吳男與妻子停坐故障車內、險象還生。

▲所長陳永彬高職時曾就讀機械科，立即幫吳男更換輪胎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，巡邏員警見狀立即下車於車後疏導指揮並徒手合力將車輛推至路肩安全處，維護人、車安全；吳男向警方表示，自己手臂剛手術完尚未痊癒，無法自行更換備胎，恰好陳永彬高職就讀機械科，對車輛機件簡易修理尚有概念，便立即動手更換破損輪胎，經約20分鐘順利更換備胎，吳男及妻子看到車輛修好，鬆了一大口氣。

通霄警方提醒駕駛人，出門行車前應事先檢查車輛輪胎胎壓、胎紋是否足夠，車上也要準備工具，以備不時之需；車輛行駛中如遇爆胎，首先應抓穩方向盤、不得急踩剎車，右腳鬆油門讓車自然減速，打右閃燈將車慢慢滑行到路旁，以避免車輛打滑發生危險。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►苗栗縣山、海線選區藍綠對決 第三勢力崛起搶攻年輕票源

►苗栗縣立委號次抽籤結果出爐 參選人數創歷屆紀錄