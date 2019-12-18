苗栗縣山、海線選區藍綠對決　第三勢力崛起搶攻年輕票源

▲第10屆立委選舉，苗栗選情基本還是呈現藍綠對決，但第3勢力崛起，吸引不少年輕人的票源。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一直以來都被視為傳統藍營的大票倉；現任2席立法委員皆為國民黨籍，但第10屆立委選戰破天荒的多達12人參選，將不再只是藍與綠的對決；也因科學園區帶動苗栗的年輕族群進駐，第三勢力慢慢崛起，其中不乏無黨籍及台灣民眾黨等，也讓年輕人有更多的選擇。

苗栗第1選區，現任國民黨籍立委陳超明，準備挑戰3連霸，也將正面迎戰由民進黨提名的縣議員羅貴星，以及有柯Ｐ加持的台灣民眾黨年輕選將朱哲成，台澎黨參選人鍾林芷綸、無黨籍參選人朱英濠與曾國良；而光竹南地區的投票人數就將近6萬多張，為第1選區最大的票倉，力求3連霸的陳超明自然有地主之優勢，但也有不少國民黨陣營的人士改支持羅貴星，也讓第1選區的選情充滿著不定的變數。

▲苗栗地區立委選舉，國民黨推出政壇老將尋求連任 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗第2選區戰況更為激烈，國民黨籍立委徐志榮尋求連任，不管是前縣長劉政鴻或現任縣長徐耀昌，都極力相挺，保有藍營在山線基本盤上的優勢；2018年以無黨籍身分獲綠營禮讓支持參選苗栗縣長失利的前頭份市長徐定禎，在這次選舉加入民進黨再戰立委，更以苗栗需要翻轉為口號，期盼獲鄉親支持，改變苗栗。

頭份市為第2選區最大票倉，總票數約有8萬多張；除了徐定楨有地利優勢外，另一位 無黨籍的頭份市民代表會主席温俊勇也加入戰局，更打著「拋開政黨，丟掉藍綠包袱，讓年輕世代崛起，革新苗栗政壇。」來搶攻頭份地區的年輕票源。

▲熟知苗栗政壇人士分析，第10屆立委選舉將還是以藍綠對決為主軸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

除了政壇老將外，勞動黨林名哲、中華統一促進黨曾宛菁與台灣基進林昱同也都投入這次立委選舉；雖說都有政黨的資源支持，但對於苗栗選民而言知名度還是略嫌不足；熟知苗栗選情的人士分析，苗栗選民的基本結構還是以藍大於綠，但生態慢慢在改變中，也期望有更多年輕人可以出來勤走基層，讓苗栗選民有更多選擇機會可以選出最理想的人選。

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