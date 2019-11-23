台東暖警助民眾換備胎「技術好棒棒」　警：我以前修戰鬥機的

▲林姓員警在軍中有多年保養戰鬥機的經驗，主動挽袖幫忙換備胎。（圖／台東縣警察局提，下同）

記者王兆麟／台東報導

台中一名從事水果批發生意的莊姓男子日前深夜行經台9線394.5公里車輛突然爆胎，正感孤單無助時候，幸好遇上從警前有多年戰機維護保養經驗的員警，主動協助更換備胎幫了大忙，直呼波麗士大人有您真好。

日前深夜美和派出所二名警員深夜執行巡邏勤務時，行經台9線394.5公里南往北方向處，發現一輛自小客車停靠路邊，車旁有一名男子蹲在左前輪位置，於是下車察看詢問是否需要協助，得知莊姓男子從事水果批發工作，因工作需要特地從台中來到台東，工作完畢正打算開夜車回台中，沒想到車子左前輪疑似輾壓到石頭導致爆胎，只好停靠路旁嘗試自行更換備胎。

▲備胎換好解決了問題，讓莊姓駕駛開心的對員警說有你們真好。

但是莊姓駕駛因無更換備胎的經驗，且附近修車廠早已休息，於是枯坐在車旁發愁不知如何是好，其中林姓員警心想自己在從警前，曾在軍中有多年保養戰鬥機的經驗，應該可以幫得上忙，於是主動挽袖幫忙換備胎，不一會兒就將林姓員警心想自己在從警前，曾在軍中有多年保養戰鬥機的經驗，應該可以幫得上忙，於是主動挽袖幫忙換備胎，不一會兒就將備胎換好解決了問題，讓莊男開心的對員警說有你們真好。

大武分局提醒，南迴公路多山區彎道，請減速慢行勿超速行駛，更不要酒後駕車，如果遇上事故請撥打110報案，警方會立即派員前往處理。