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有家庭群組較快樂...但「1天超過20訊息」讓人煩...尤其假訊息！

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滑手機,不爽,已讀不回,不屑。（圖／記者李佳蓉攝）

▲滑手機不爽示意圖。（圖／記者李佳蓉攝，非本文當事人）

記者劉亭／綜合報導

現代網路發達，幾乎人手一機，而親戚朋友之間也習慣用社群軟體聯繫，「早安，你好」是許多人會收到的。香港一項調查發現，使用家族群組有助於家庭溝通，但一次收到太多家族群組訊息，快樂指數反而會下降，且應該要注意避免轉發假訊息。

賽馬會智家樂計劃、香港大學醫學院公共衞生學院早前委託港大民意研究計劃，在今年5月24日至6月11日期間，向18歲以上懂中文的香港居民進行網路隨機抽樣問券調查，成功訪問644人。

調查發現，74%受訪者擁有1個或以上家庭聊天群組，可以促進家庭溝通品質、個人及家庭快樂。而相比45歲以上的較年長組，18-24歲、25-44歲的組別較少使用家族群組。

▲▼長輩圖示意圖。（圖／記者李振詠攝）

▲長輩圖示意圖。（圖／記者李振詠攝）

調查也指出，若每天接收超過20則家庭群組訊息，家庭溝通品質、家庭及個人快樂指數，會下降至7.2分、6.9分及6.6分。每天接收11至20個家庭群組訊息，分別為8.2分，7.7分及7.4分。

首席調查研究員、港大社會醫學講座教授林大慶認為，發訊息前應該先確認不是虛假訊息，尤其是公共衛生相關內容，不然太多訊息會讓人厭煩，可能自己不覺得，但別人覺得煩，卻又不好意思講。

林大慶也建議，市民可以善用新科技，活用不同貼圖、表情符號，增加訊息的趣味性，另外也應該在發送之前閱讀內容，避免句子不清楚被誤解或得罪人，並且不要一次性連續發送多個訊息，轟炸群組。

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