地磁北極加速「偏往俄羅斯」　專家坦承：地心發生變化…將衝擊衛星通訊！

▲研究指出，地磁正在加速移動。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

一般人對於地磁的移動並未有太大感受或影響，但根據《CNN》報導地磁北極正朝著俄羅斯的方向加速移動，專家也坦承，可能是地心出現異常的變化，出現不同以往的速度，自1990年開始移動的速度比起過去4個世紀的所有時間點都還要快。

綜合外媒報導，地磁北極自1831年開始從加拿大北部向俄羅斯西伯利亞方向移動，目前已移動2253公里，近年來科學家發現移動速度加快每年約54.7公里，這樣的現象找不出原因，影響範圍讓民間導航系統、北約組織和英美軍方的全球地磁模型（World Magnetic Model，WMM）必須提前一年更新。

▲2020年全球地磁模型。（圖／翻攝自phys.org）

英國地質調查局（BGS）地磁專家比根（Ciaran Beggan）坦承，「沒有人知道地心發生什麼變化，所以才導致這個現象。」1990年代開始移動的速度已經比過去4個世紀都還要快速。地球每數十萬年會經歷一次地磁逆轉，上一次則是在77萬年前，最新研究指整個過程歷時2萬2千年，比原先預期或預測都要長。威斯康辛大學麥迪遜分校教授辛格（Brad Singer）則認為，地磁逆轉發生在地球內部最深層的地方，影響卻是貫穿整個地球，尤其地表跟大氣都會受到影響。

據悉，每世紀大約會減少5％的磁場強度，弱化現象一出現，就表示地磁逆轉將來臨，屆時導航、通訊、衛星都會受到劇烈的影響，但實際發生的時間卻難以預測，WMM預測2020年，地磁北極將持續偏向俄羅斯，但速度正緩慢減至每年約39.9公里。