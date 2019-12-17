技藝點金石教育新藍海　台南開啟國中小學生職業試探

▲台南市「技藝點金石教育新藍海」計畫，開啟國中小學生職業試探。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市全面推動市府各單位的橫向資源整合，17日舉行台南市教育局與環保局「技藝點金石教育新藍海」簽署儀式記者會，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、環保局長林淵淙及市議員蔡旺詮一同見證簽署合作備忘錄，開啟教育局跨局處合作國中小學生職業試探之新紀元。

台南市長黃偉哲表示，教育局職業試探與體驗示範中心，與環保局藏金閣開啟資源結合，透過學習、資源回收再利用及創造價值的概念整合，一方面能夠讓學生體會到資源回收再利用，把垃圾變成有用的資源，再變成是有價值的技藝用品，另一方面，可讓環保單位藉由學生的實作，把他們的心血作品陳列於藏金閣，同時得到鼓勵及肯定，也使得垃圾減量，並賦予新生命及價值，而且也教育我們下一代更多、更好的新概念，期待未來「技藝點金石、教育新藍海」計畫可以擴大至其他國中及高中，讓孩子們找到興趣及價值。

台南市政府相當重視國中小學生職業試探教育，未來逐步擴展國中小學生職業試探深度及廣度，本次於六甲國中設置之職業試探與體驗示範中心，除環保局藏金閣展示木工產品外，未來六甲國中將結合六甲區公所及在地產業開發套裝觀光及職業試探體驗活動，邀請學子與家長共同參加，促進學生對於自我生涯探索，以及促進家庭親子關係。

教育局表示，依據技術及職業教育法規定，台南市著重於職業試探教育向下扎根及人力培育，於後甲國中、六甲國中及安順國中分別設置職業試探與體驗示範中心，提供國中1、2年級及國小5、6年級學生參與2至3個職群不同課程營隊，2019年輔導六甲國中職業試探與體驗示範中心與環保局藏金閣合作，由六甲國中學生產出木工產品於藏金閣展示，作為台南市職業試探與體驗示範中心整合資源之典範，提供學生多元試探與生涯探索機會。

除了職業試探與體驗示範中心提供的職業試探體驗機會，台南市每年5月至10月期間，整合相關的產、官、學資源，分別辦理技職博覽會、國中學生暑期體驗課程及營隊、國中學生新住民子女原鄉體驗營等活動，期待加深國中學生及家長對職業試探教育認識之廣度，以促進職業試探教育提供國中生自我探索、摸索興趣，適性揚才。