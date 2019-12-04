賺小利6000險賠2500倍天價罰款　還好有「善後」...輕罰18萬

▲橋頭地方法院外觀。（圖／翻攝自橋頭地院官網）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名梁姓男子在臉書社群網路上刊載清運廢棄廣告，鍾姓男子見狀後，以每車新台幣2千元的價格接受清運，並將廢棄物載運到大樹舊鐵橋公園等地，經高屏溪流域管理委員會稽查大隊發現後報警處理，橋頭地院依廢棄物清理法判鍾姓男子有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案還可再上訴。

依廢棄物清理法第41條第1項規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，不能從事清除處理廢棄物行為。不知情的梁姓男子首先承攬歐姓男子位於高雄住處的清除工作，陸續從房屋內清出大型木製家具、塑膠製品、廢紙、辦公椅等一般廢棄物，並在2019年1月5日透過臉書社群軟體張貼委託清運廢棄物廣告。

鍾姓男子見到廣告內容後，隨即聯絡梁姓男子，同意以每車2千元的價格受託清運，並在2019年1月7日至9日，三度駕駛自用小貨車將大型木製家具及一般廢棄物，載運到大樹舊鐵橋公園以及屏東市下淡水溪鐵橋空地，遭到稽查大隊報警處理。

法官認為，鍾姓男子貪圖小利，竟隨意棄置廢棄物造成環境髒亂，相當不應該，不過參考案發現場照片後，鍾姓男子丟棄的廢棄物數量並不算多，且案發後已經清除完畢，而鍾姓男子也坦承犯罪。

橋頭地院判決，依廢棄物清理法規定，應判鍾姓男子1年以上5年以下有期徒刑，得1500萬元以下罰金，不過考量鍾姓男子犯罪情節輕微，最後判處鍾姓男子有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案還可再上訴。

►就算爬到樹上！妳還是很美