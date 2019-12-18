勸賭弟別買彩券！他「連買1個月」要證明不易中獎...20天後竟中2.8億

▲哥哥勸弟弟不要沉迷於彩券，結局卻他哭笑不得。（圖／shutterstock）

圖文／周刊王

英國一名男子為了勸弟弟不要沉迷於彩券，於是自己連續買一個月的彩券來向弟弟證明「即使這樣也中不了大獎」，沒想到他卻在第20天中了頭獎，這個意外讓他哭笑不得。

綜合外媒報導，這名男子麥克‧詹森（Mike Jansen）才接觸彩券不到1個月的時間，就中了頭獎，得到700萬英鎊（約台幣2億8000萬），但他接觸彩券的原因，本來是想勸弟弟不要沉迷在彩券上，想出了連續買一個月彩券的辦法來向弟弟證明「不會中大獎」，沒想到卻發生這樣的意外。

麥克‧詹森表示，自從父母去世後，照顧弟弟就了他的責任，但弟弟因沉迷於買彩券，每天花費了大量的錢才在彩券上，對未來毫無打算，令他相當無奈。因此，麥克‧詹森想了個辦法，想讓弟弟戒掉買彩券的陋習，「從今天起，我連續一個月，每天花1000英鎊去買彩券」他想以此證明，不可能會中大獎。

沒想到計畫施行到第20天，麥克‧詹森竟然中了700萬英鎊的頭獎，領獎儀式上，麥克‧詹森先向弟弟道歉，並表示會將一半獎金分給弟弟，但仍強調絕對不能對買彩券沉迷。弟弟也表示會聽從哥哥意見，未來將買彩券當成娛樂。

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