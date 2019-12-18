7歲童遭母刀割、電線狂揍！胸口「被劃深血痕」...悲吐：被打也要在一起

▲即使被家暴，男童還是想跟媽媽在一起。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

大陸陝西一名7歲男童小天（化名）長期被20多歲的母親家暴，只要媽媽心情不好，就會拿電線、刀具揍他，導致他全身瘀青，胸口還有一道極深傷口。目前母親已經被警方逮捕，但小天哭著說，「想媽媽，打就打唄，哪怕被打也想和她待在一起，不然我沒有媽媽了。」令人鼻酸。

綜合陸媒報導，醫生發現，小天身上有很多瘀青，臉、背以及腿都有外傷，更恐怖的是胸前還有一道很深的刀割傷口，幸好經過縫合後，傷口已經無礙。醫生心疼表示，「孩子胸口部位傷口很深，約7至8公分長，我們大概縫了30多針。」

社工則指出，小天的媽媽約20多歲相當年輕，與丈夫離婚後就獨自照顧孩子，因為脾氣暴躁，心情不好就會拿電線、刀等器具打小孩，下手非常狠；由於小天媽媽被警方拘捕，目前將小天安置在兒童所生活。社工透露，因為小天長期受暴力對待，與其他小朋友一言不合就會揮拳，以為這樣就能解決問題，讓他們很傷腦筋。

可能是知道之後很難與母親見面，小天受訪時說，「想媽媽，哪怕被打也要跟她待在一起，不然我沒有媽媽了。」一席話讓網友看完都紅了眼眶，「孩子愛媽媽如生命，媽媽卻想要了他的命，真悲哀。」

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